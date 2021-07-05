Перший політ відбувся 4 липня. Надалі літаки зі Львова відправлятимуться раз на тиждень – щонеділі, а у зворотному напрямку – щопонеділка.

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У повідомленні зазначається, що SkyUp продовжує розвивати міжнародну польотну програму з обласних центрів й створює більше можливостей нашим громадянам побачити світ, а іноземцям – відкрити для себе Україну.

Ціна авіаквитків зі Львова до Баку розпочинається від 3833 гривень в одну сторону, а з Баку до Львова – від 4417 гривень.

Правила в'їзду до Азербайджану

Станом на 5 липня 2021 року в'їзд дозволено за умови наявності посвідки на проживання, а також за рішенням Оперативного Штабу при Кабінеті Міністрів Азербайджанської Республіки

За даними Worldometer, станом на 5 липня 2021 року в Азербайджані виявлено 336 417 випадків зараження коронавірусом, з них 4 978 летальних.