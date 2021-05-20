Как известно, старые сиденья заменят новыми тонкими креслами с кожаным покрытием. Это позволит ускорить уборку самолетов и снизит расход топлива.

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Новые кресла будут легче на 20%, поэтому вес авиалайнера уменьшится на 700 килограммов, что позволит авиакомпании ежегодно экономить 58 тонн керосина на каждое воздушное судно.

Дополнительно новые сиденья получат USB-порта, через которые можно будет в полете заряжать мобильные устройства.



USB-порты в новых креслах Boeing 737-800 / Фото: KLM

Также в рамках модернизации салонов KLM установит LED-освещение, меняющие оттенок в зависимости от этапа полета, и новые полки для ручной клади увеличенного размера.

Кроме того, самолеты оснастят спутниковыми антеннами, что позволят пассажирам выходить в интернет во время полета через бортовую Wi-Fi сеть.



Сравнение старого и нового салонов в Boeing 737-800 / Фото: KLM

Сейчас KLM модернизировала первый Boeing 737-800. Остальные 13 самолетов рассчитывает обновить до марта 2022 года.