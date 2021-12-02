Полеты были запланированы с 16 декабря, но спрос на билеты оказался низким. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Ким Даенен.

Читайте также Qatar Airways возобновит частоту полётов из Дохи в Киев

Это связано с кризисом в отрасли из-за COVID-19.

После объявления новых ограничений на путешествия и появления штамма Омикрон мы ожидаем дальнейшего снижения количества бронирований. Поэтому мы пересмотрели наше решение перезапустить полеты в Киев в декабре,

– объяснила Даенен.

Она добавила, что Brussels Airlines будет следить за ситуацией на рынке – если спрос выйдет на достаточный уровень, авиакомпания может вернуться в Украину.

Lufthansa Group предлагает клиентам перелеты между Киевом и Брюсселем с пересадками в своих базовых аэропортах – Мюнхене, Франкфурте, Цюрихе и Вене.

Brussels Airlines в Украине

Авиакомпания прекратила полеты по маршруту Брюссель – Киев в ноябре 2019 года. Такое решение было принято из-за оптимизации маршрутной сети, поскольку авиаперевозчик летал в Украину всего год.

После этого на маршруте оставалась МАУ, но Brussels Airlines закрыла рейсы после начала пандемии.

Обратите внимание! Полететь прямым рейсом из Украины в Бельгию можно с лоукостером Wizz Air. Авиакомпания с 19 декабря должна выйти на маршрут Киев – Шарлеруа, а с 27 марта 2022 года на Львов – Шарлеруа.