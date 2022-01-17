Авиакомпания Bees Airline устраивает распродажу 5 тысяч авиабилетов: направления

17 января 2022 , 18:31
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Источник:

lowcost

Украинская авиакомпания Bees Airline начала распродажу 5 тысяч билетов на все свои направления с ценой 50 долларов в одну сторону. Поездка в обе стороны обойдется в 100 долларов (2786 гривен).

Тариф доступен в период с 17 по 24 января, билеты можно купить на рейсы до 31 октября 2022 года. Делимся самыми интересными направлениями.

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Самые дешевые билеты продаются в тарифе LIGHT, предусматривающем перелет только с ручной кладью весом 7 килограммов и размером 55x40x23 сантиметров.

Куда можно улететь из Украины

Из Киева:

  • Барселона,
  • Бургас,
  • Батуми,
  • Аликанте,
  • Араксос,
  • Корфу,
  • Ларнака,
  • Родос,
  • Тбилиси,
  • Ереван.

Из Львова

  • Киев,
  • Барселона,
  • Тбилиси,
  • Прага.

Из Одессы

  • Киев,
  • Прага,
  • Ереван,
  • Тбилиси.

 

Пример бронирования на сайте Bees Airline / Фото Bees Airline

Билеты можно купить на официальном сайте bees.aero.