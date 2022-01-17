Авиакомпания Bees Airline устраивает распродажу 5 тысяч авиабилетов: направления

Украинская авиакомпания Bees Airline начала распродажу 5 тысяч билетов на все свои направления с ценой 50 долларов в одну сторону. Поездка в обе стороны обойдется в 100 долларов (2786 гривен).

Тариф доступен в период с 17 по 24 января, билеты можно купить на рейсы до 31 октября 2022 года. Делимся самыми интересными направлениями.

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Самые дешевые билеты продаются в тарифе LIGHT, предусматривающем перелет только с ручной кладью весом 7 килограммов и размером 55x40x23 сантиметров.

Куда можно улететь из Украины

Из Киева:

Барселона,

Бургас,

Батуми,

Аликанте,

Араксос,

Корфу,

Ларнака,

Родос,

Тбилиси,

Ереван.

Из Львова

Киев,

Барселона,

Тбилиси,

Прага.

Из Одессы

Киев,

Прага,

Ереван,

Тбилиси.

Пример бронирования на сайте Bees Airline / Фото Bees Airline

Билеты можно купить на официальном сайте bees.aero.