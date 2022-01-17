Авиакомпания Bees Airline устраивает распродажу 5 тысяч авиабилетов: направления
17 января 2022 , 18:31Читати новину українською
Источник:lowcost
Украинская авиакомпания Bees Airline начала распродажу 5 тысяч билетов на все свои направления с ценой 50 долларов в одну сторону. Поездка в обе стороны обойдется в 100 долларов (2786 гривен).
Тариф доступен в период с 17 по 24 января, билеты можно купить на рейсы до 31 октября 2022 года. Делимся самыми интересными направлениями.
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Самые дешевые билеты продаются в тарифе LIGHT, предусматривающем перелет только с ручной кладью весом 7 килограммов и размером 55x40x23 сантиметров.
Куда можно улететь из Украины
Из Киева:
- Барселона,
- Бургас,
- Батуми,
- Аликанте,
- Араксос,
- Корфу,
- Ларнака,
- Родос,
- Тбилиси,
- Ереван.
Из Львова
- Киев,
- Барселона,
- Тбилиси,
- Прага.
Из Одессы
- Киев,
- Прага,
- Ереван,
- Тбилиси.
Пример бронирования на сайте Bees Airline / Фото Bees Airline
Билеты можно купить на официальном сайте bees.aero.