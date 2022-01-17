Тариф доступний до продажу в період з 17 по 24 січня, квитки можна купити на рейси до 31 жовтня 2022 року. Ділимося найцікавішими напрямками.

До теми Wizz Air влаштував одноденний розпродаж: квитки з України від 5 євро

Найдешевші квитки продаються в тарифі LIGHT, який передбачає переліт тільки з ручною поклажею вагою 7 кілограмів і розміром 55x40x23 сантиметрів.

Куди можна полетіти з України

З Києва:

Барселона,

Бургас,

Батумі,

Аліканте,

Араксос,

Корфу,

Ларнака,

Родос,

Тбілісі,

Єреван.

Зі Львова

Київ,

Барселона,

Тбілісі,

Прага.

З Одеси

Київ,

Прага,

Єреван,

Тбілісі.

Приклад бронювання на сайті Bees Airline / Фото Bees Airline

Квитки можна придбати на офіційному сайті bees.aero.