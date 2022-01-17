Тариф доступний до продажу в період з 17 по 24 січня, квитки можна купити на рейси до 31 жовтня 2022 року. Ділимося найцікавішими напрямками.
До теми Wizz Air влаштував одноденний розпродаж: квитки з України від 5 євро
Найдешевші квитки продаються в тарифі LIGHT, який передбачає переліт тільки з ручною поклажею вагою 7 кілограмів і розміром 55x40x23 сантиметрів.
Куди можна полетіти з України
З Києва:
- Барселона,
- Бургас,
- Батумі,
- Аліканте,
- Араксос,
- Корфу,
- Ларнака,
- Родос,
- Тбілісі,
- Єреван.
Зі Львова
- Київ,
- Барселона,
- Тбілісі,
- Прага.
З Одеси
- Київ,
- Прага,
- Єреван,
- Тбілісі.
Приклад бронювання на сайті Bees Airline / Фото Bees Airline
Квитки можна придбати на офіційному сайті bees.aero.