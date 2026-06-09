Любимый курорт миллионеров может пострадать по неожиданной причине

Масштабная модернизация взлетной полосы в популярной американской авиагавани заставит сотни тысяч путешественников более тщательно планировать свои путешествия. Но легендарный горнолыжный центр, расположенный рядом, готовится принимать гостей в обычном режиме.

Речь идет об аэропорте округа Питкин в штате Колорадо, и, конечно, об известном во всем мире элитном курорте Аспен. Подробнее о ситуации рассказали в Daily Express, пишет 24 Канал.

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Почему аэропорт Аспена закрывают на длительный срок?

Аэропорт округа Питкин в США ежегодно принимает около 700 000 пассажиров, но сейчас готовится к масштабной реконструкции. Этот воздушный хаб является главными воротами в легендарный Аспен – место, которое многие считают самым известным горнолыжным курортом на планете.

Вскоре путешественникам придется корректировать свои планы, ведь аэропорт полностью закроется в апреле 2027 года и не будет принимать ни единого рейса до ноября. Такая длительная пауза необходима для капитального ремонта и модернизации взлетно-посадочной полосы.

Новый аэропорт после всех работ обещает стать настоящим шедевром экологической архитектуры. Здесь установят энергоэффективное освещение, улучшенные удобства для маломобильных групп, передовые системы очистки воздуха и высокотехнологичное термальное стекло.

И все это прекрасно, но – длительное закрытие аэропорта создаст ощутимые неудобства для сотен тысяч туристов и для самого курорта. Тем, кто планирует посетить Аспен в этот период, придется лететь в альтернативные аэропорты, а уже оттуда преодолевать остальной путь автотранспортом.

Несмотря на временный транспортный дискомфорт, как уверяют представители Aspen Snowmass фанатов зимнего отдыха, все горы, отели, фестивали и мероприятия будут работать в обычном режиме в течение всего периода реконструкции. Поэтому закрытое небо не помешает настоящим искателям приключений, но все же вряд ли курорт получит в итоге предыдущее привычное количество гостей.

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Чем именно Аспен привлекает миллионеров и мировых звезд?

Аспен – это не просто географическая точка на карте Колорадо, а настоящий синоним роскоши, где заснеженные склоны встречаются с высокой модой и мировой элитой. Курорт давно ассоциируется со знаменитостями, бизнес-лидерами и самыми богатыми людьми мира, которые слетаются сюда на частных джетах.

Ежегодно этот живописный уголок посещают от 1,5 до 2 миллионов людей. Что уже звучит потрясающе на фоне постоянного населения округа Питкин, который вмещает всего около 17 000 жителей.

Главная гордость курорта – это четыре величественных горы: Аспен-Маунтин (Aspen Mountain), Сноумасс (Snowmass), Аспен-Хайлендс (Aspen Highlands) и Баттермилк (Buttermilk). Самое приятное то, что все они доступны по единому скипасу, который открывает безграничные возможности для лыжников и сноубордистов любого уровня.

Кроме крутых виражей на трассах, Аспен славится своими масштабными событиями, среди которых знаменитый фестиваль идей Aspen Ideas Festival и экстремальные зимние игры Winter X Games. Более того, жизнь здесь бурлит не только зимой.

Когда снег тает, путешественники отправляются в пешие походы вокруг легендарных горных вершин Марун-Беллс (Maroon Bells), покоряют горные велотрассы и исследуют шедевры в Художественном музее Аспена (Aspen Art Museum). А также наслаждаются классическими мелодиями на знаменитом Аспенском музыкальном фестивале и школе (Aspen Music Festival and School).

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Какие еще известные аэропорты мира удивляют изменениями?

Временное прекращение работы аэропорта в Аспене – далеко не единственный пример масштабных изменений в мировой авиации. Даже самые популярные воздушные гавани иногда вынуждены полностью менять свой формат работы или закрываться навсегда.

Например, из-за нехватки пространства для расширения и плотной городской застройки легендарный и один из крупнейших в мире Международный аэропорт Дубая готовят к закрытию после десятилетий успешной работы. Все рейсы намерены полностью перенести на новый сверхсовременный хаб Аль-Мактум.

Пока одни авиаузлы готовятся к глобальной перестройке, другие навсегда остаются в истории, превращаясь в жуткие памятники прошлого. Самые известные заброшенные аэропорты мира, например в Никосии на Кипре или Сьюдад-Реаль в Испании, сегодня напоминают декорации к фильмам ужасов с заросшими полосами и пустыми терминалами.