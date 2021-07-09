В Антарктиде под ледниками обнаружили активные озера, которые влияют на экосистему всего мира
Источник:NASA
Ученые составили подробную карту подледниковых озер в Антарктиде. В частности, под ледяными потоками Мерсер и Вилланс, нашли еще два резервуара, которые меняются.
По данным ученых, в Антарктиде 140 озер являются "активными". Они находятся под ледниками, соединенные между собой и образуют что-то вроде водопроводной системы. Время от времени эти резервуары наполняются или усыхают.
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Такие исследования удается делать с помощью современного лазерного прибора для наблюдения за Землей – зонд ICESat-2, которое NASA запускало в космос. Ученые смогли улучшить свои карты скрытых озерных систем под ледниковым щитом Западной Антарктики и обнаружили еще два активных озера.
Скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разведение" его пресной водой, – говорится в сообщении.
В результате меняется сам Южный океан, воздействуя на тысячи других процессов планеты.
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