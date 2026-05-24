Шпионские страсти в Норвегии заставили закрыть знаменитый дизайнерский туалет в Норвегии

На популярном туристическом маршруте в Норвегии, а именно в коммуне Анней, неожиданно закрыли туалет. На первый взгляд – небольшая беда, но есть нюанс: это уникальный дизайнерский зеркальный туалет за 2 миллиона долларов.

Еще более интересная причина закрытия – "по соображениям безопасности". Как сообщает норвежское издание NRK, решение приняла государственная организация "Национальные туристические дороги", но туристы в сети предполагают, что "виноват" расположенный поблизости космодром Andøya Space.

Смотрите также Летим за 2 тысячи гривен: украинка рассказала, как дешево добраться в Норвегию

В Норвегии вспыхнул шпионский скандал из-за туалета с видом на секретный объект

Этот знаменитый зеркальный туалет в коммуне Анней (Andøy) в Норвегии на смотровой площадке Буккекьерка (Bukkekjerka) открыли 7 июня 2018 года. Он расположен на трассе Fylkesvei 974, и его возведение стоило более 2 миллионов долларов США – при этом вход для туристов и других посетителей сделали абсолютно бесплатным.

Очень быстро сооружение стало популярным и известным местом, а еще и неотъемлемой частью словно самого рельефа региона и туристических маршрутов. Туалет как архитектурный объект получил несколько престижных профильных наград. Главная его фишка – огромные односторонние зеркальные окна. Изнутри туристы видят фантастический панорамный вид на север в сторону вершины Мотинд и моря. Снаружи, конечно, все непрозрачное.

Как выглядит знаменитый зеркальный туалет в Норвегии: смотрите видео nasjonaleturistveger2211

Однако теперь, весной 2026 года, доступ к этой роскоши закрыли – якобы временно, но как минимум на все лето. Здание обтянули сигнальной лентой и заблокировали конусами. Что же заставило норвежские власти пойти на такие радикальные шаги?

Представительница государственной компании "Национальные туристические дороги" Силье Мюре Амундсен немного обтекаемо объяснила, что закрытие является мерой предосторожности для проведения необходимых оценок безопасности в долгосрочной перспективе. Однако местные жители и туристы в сети чаще всего предполагают, что вся эта история тесно связана с недавним громким шпионским скандалом.

7 мая в Анней задержали китайскую гражданку около 20 лет и обвинили ее в соучастии в попытке осуществления особо тяжкой разведывательной деятельности против государственных тайн. Ранее полиция Норвегии изъяла у женщины в контейнере в порту Осло мобильный спутниковый приемник весом в 22 тонны.

Вот насколько красивый регион Андой в Норвегии и почему там стоит побывать: смотрите видео myreze

Китаянка утверждала, что это оборудование ей нужно для метеорологических данных. Однако спецслужбы убеждают, что, во-первых, и техника для этого непригодна, и, во-вторых, это не сама женщина действует, а иностранное государство под прикрытием норвежской компании. В рамках этого дела правоохранители провели ряд обысков. А в коммуне Анней закрыли туалет.

Почему местные считают закрытие туалета абсурдным, но не все так однозначно?

Решение закрыть туалет вызвало волну возмущения и иронии среди местных. Даже мэр коммуны Анней назвал такие меры совершенно непонятными. С другой стороны, он отметил, что из туалета действительно видно пусковую площадку компании Isar Aerospace на космодроме Andøya Spaceport. Объекты там уже давно в открытом доступе, но это не означает отсутствия к ним интереса разведок.

Интересное о Норвегии Более 500 метров воды до дна, и это не про Комо: где расположено самое глубокое озеро в Европе

Интересные и отчасти неожиданные факты об Andøya Space Center: смотрите видео XploreNorway

Как бы там ни было, а мэр планирует обратиться к высшей власти, чтобы услышать разъяснения. Он удивляется, какие именно тайны там пытаются защитить, если в этом районе буквально не существует никаких ограничений на фотографирование.

Я не понимаю, неужели они думают, что кто-то будет сидеть в туалете и шпионить. Это звучит просто довольно параноидально. Если его закроют навсегда, то более 20 миллионов уйдут прямо в унитаз,

– поддержал мэра местный культурный деятель Свейн Спьелькавик.

Добавим, что закрыли только само здание туалета и смотровую площадку. Территория вокруг остается открытой для свободного передвижения и прогулок, а посмотреть там есть на что. Ведь Анней – это живописный остров и коммуна на севере Норвегии, известная блестящим сочетанием дикой природы, скалистых гор, современной архитектуры и суровой красоты побережья.