Не в Киеве: где родился Андрей Шевченко и что можно увидеть возле малой родины футболиста
- Андрей Шевченко родился в селе Двиркивщина Яготинской общины Бориспольского района в Киевской области.
- Яготин и Переяслав, расположенные неподалеку, предлагают туристам исторические музеи, религиозные сооружения и уникальные культурные объекты.
Андрей Шевченко – обладатель "Золотого мяча" и звезда сборной Украины по футболу, ныне возглавляющий Украинскую ассоциацию футбола. А родился он в Киевской области.
А именно в селе Двиркивщина возле Яготина, что в Бориспольском районе. Что там интересного есть для туристов, 24 Канал расскажет благодаря материалам UkrainaIncognita.
Где расположено родное село Андрея Шевченко и что там интересного можно посмотреть в регионе?
Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина Яготинской общины Бориспольского района Киевской области. Это небольшое село на несколько сотен человек, и вот именно там появилась на свет будущая легенда украинского футбола, как отмечает "Радио Свобода".
Первые три года жизни Шевы прошли в Двиркивщине, а с 1979 года семья переехала в Киев. География Андрея очень широкая – он играл за "Динамо" Киев, итальянский "Милан" и английский "Челси", но не забыл и об участии в жизни родной общины.
Что же интересного для туристов есть в этом регионе? Прежде всего, Яготин – ближайший город к Двиркивщине. Он расположен примерно в 100 километрах к востоку от столицы и предлагает гостям исторические музеи, религиозные сооружения и культурные объекты.
А вот в нескольких десятках километров от Яготина стоит Переяслав – один из древнейших городов Украины, который называют городом-музеем. В небольшом поселении с 30 тысячами жителей открыто музеев аж 27.
Переяслав славится уникальным Национальным историко-этнографическим заповедником, который объединяет более 30 выставок разного профиля. Посетители могут окунуться в традиции и историю со времен Руси до современности.
Особенно интересным является и Музей космоса, размещенный в 130-летней деревянной церкви. Это необычное сочетание старинной архитектуры и космической тематики делает музей уникальным культурным объектом.
В целом, Киевская область предлагает туристам множество интересных локаций, в том числе и для отдыха выходного дня. Регион богат на исторические памятники, природные заповедники и культурные объекты, которые раскрывают многовековую историю украинского народа.
Какие еще неординарные туристические магниты стоит увидеть в Киевской области?
Сафари-парк "Медвино". Это уникальный природный оазис на Полесье вблизи Чернобыльского биосферного заповедника. Здесь есть самая большая в Украине оленья и бизонья ферма, которую можно увидеть во время экскурсии. В парке туристы могут наблюдать за животными в их естественной среде обитания.
Руины церкви Святого Ильи на воде. Это загадочная достопримечательность в селе Цибли Бориспольского района, которая привлекает смелых туристов. Остатки храма стоят посреди водоема, создавая поразительный и мистический пейзаж, особенно на восходе и закате солнца.
Частые вопросы
Где расположено село Двиркивщина и почему оно известно?
Село Двиркивщина расположено возле Яготина в Бориспольском районе Киевской области. Оно известно тем, что является родным селом известного украинского футболиста Андрея Шевченко.
Какие туристические объекты можно посетить в Яготине и Переяславе?
В Яготине туристы могут посетить исторические музеи, религиозные сооружения и культурные объекты. В Переяславе, известном как город-музей, размещены 27 музеев, в частности Национальный историко-этнографический заповедник с более 30 выставками.