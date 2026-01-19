Не у Києві: де народився Андрій Шевченко та що можна побачити біля малої батьківщини футболіста
- Андрій Шевченко народився у селі Двірківщина Яготинської громади Бориспільського району у Київській області.
- Яготин і Переяслав, розташовані неподалік, пропонують туристам історичні музеї, релігійні споруди та унікальні культурні об'єкти.
Андрій Шевченко – володар "Золотого м'яча" та зірка збірної України з футболу, що нині очолює Українську асоціацію футболу. А народився він у Київській області.
А саме у селі Двірківщина біля Яготина, що у Бориспільському районі. Що там цікавого є для туристів, 24 Канал розповість завдяки матеріалам UkrainaIncognita.
Дивіться також Поспішіть побачити, поки бодай щось залишилось від цих забутих маєтків Київщини
Де розташоване рідне село Андрія Шевченка та що там цікавого можна подивитися у регіоні?
Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року у селі Двірківщина Яготинської громади Бориспільського району у Київській області. Це невелике село на кількасот людей, і от саме там з'явилася на світ майбутня легенда українського футболу, як зазначає "Радіо Свобода".
Перші три роки життя Шеви пройшли у Двірківщині, а з 1979 року родина переїхала до Києва. Географія Андрія дуже широка – він грав за "Динамо" Київ, італійський "Мілан" та англійський "Челсі", але не забув і про участь у житті рідної громади.
Що ж цікавого для туристів є у цьому регіоні? Передовсім, Яготин – найближче місто до Двірківщини. Він розташований приблизно за 100 кілометрів на схід від столиці та пропонує гостям історичні музеї, релігійні споруди та культурні об'єкти.
А от за кілька десятків кілометрів від Яготина стоїть Переяслав – одне з найдавніших міст України, яке називають містом-музеєм. У невеликому поселенні з 30 тисячами мешканців відкрито музеїв аж 27.
Переяслав славиться унікальним Національним історико-етнографічним заповідником, який об'єднує понад 30 виставок різного профілю. Відвідувачі можуть зануритися у традиції та історію від часів Русі до сучасності.
Цікаві факти про село Двірківщина, рідне для Андрія Шевченка: дивіться відео vidlunnya_munylogo
Особливо цікавим є і Музей космосу, розміщений у 130-річній дерев'яній церкві. Це незвичайне поєднання старовинної архітектури та космічної тематики робить музей унікальним культурним об'єктом.
Загалом, Київська область пропонує туристам безліч цікавих локацій, зокрема й для відпочинку вихідного дня. Регіон багатий на історичні пам'ятки, природні заповідники та культурні об'єкти, які розкривають багатовікову історію українського народу.
Які ще неординарні туристичні магніти варто побачити у Київській області?
Сафарі-парк "Медвино". Це унікальна природна оаза на Поліссі поблизу Чорнобильського біосферного заповідника. Тут є найбільша в Україні оленяча та бізоняча ферма, яку можна побачити під час екскурсії. У парку туристи можуть спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі.
Руїни церкви Святого Іллі на воді. Це загадкова пам'ятка у селі Циблі Бориспільського району, яка приваблює сміливих туристів. Залишки храму стоять посеред водойми, створюючи здатний вразити та містичний краєвид, особливо на сході та заході сонця.
Часті питання
Де розташоване село Двірківщина і чому воно відоме?
Село Двірківщина розташоване біля Яготина у Бориспільському районі Київської області. Воно відоме тим, що є рідним селом відомого українського футболіста Андрія Шевченка.
Які туристичні об'єкти можна відвідати в Яготині та Переяславі?
У Яготині туристи можуть відвідати історичні музеї, релігійні споруди та культурні об'єкти. У Переяславі, відомому як місто-музей, розміщені 27 музеїв, зокрема Національний історико-етнографічний заповідник з понад 30 виставками.