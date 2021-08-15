Перелететь Атлантический океан американский лоукостер jetBlue запустил рейсы в Лондон

Лоукостер jetBlue уже 21 год на рынке, но только недавно авиаперевозчик запустил прямые рейсы через Атлантику. Для этого он переоборудовал свои самолеты дополнительными топливными баками.

Теперь авиасудна могут перелететь океан без дополнительных заправок. На борту есть 2 класса для пассажиров: эконом и бизнес, но питание предусмотрено в обоих.

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Трансатлантический перелет: детали

Самолеты компании будут осуществлять регулярные рейсы из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне. Правда, стоимость билета на этот рейс - не бюджетные, а полноценная. Для этого маршрута авиакомпания специально заказала модифицированные Airbus с увеличенной дальностью - A321LR. То есть без остановок для дозаправки.

Все пассажиры имеют доступ к

розеток или USB-портов для подзарядки электронных устройств;

развлекательной системе с индивидуальными экранами;

бесплатный доступ к Wi-Fi сети.

В бизнес-классе есть полноценные 24 каюты со спальными местами. Они отгорожены друг от друга стенками. Кресла расположены по схеме 1 + 1, то есть у каждого пассажира есть прямой доступ к проходу.



Каюта бизнес класса / Фото jetBlue

В эконом классе 114 мест, расположенных по схеме 3 + 3.



Економ клас лоукостера / Фото jetBlue