В преддверии зимних праздников европейские города готовятся к рождественскому сезону, открывая праздничные ярмарки. Однако не все из них оправдывают ожидания путешественников. Некоторые популярные места могут разочаровать высокими ценами.

Своими впечатлениями о рождественских ярмарках поделилась американка Хелен Сула, пишет Daily Mail. Женщина уже давно живет в Европе, поэтому посетила более сотни рождественских ярмарок.

Какие рождественские ярмарки понравились туристке меньше всего?

По словам Хелен, больше всего ее разочаровали популярные туристические столицы: Париж, Рим, Прага и Лондон. Главным недостатком этих мест женщина считает чрезмерную коммерциализацию.

По ее мнению, британская столица умеет создавать красивые праздничные декорации, однако самим ярмаркам не хватает особой атмосферы.

Я обожаю Лондон на Рождество. Мне очень нравится заглядывать в универмаг Fortnum & Mason и любоваться декором – это просто невероятно красиво. Но я не считаю, что здесь лучшие рождественские ярмарки. Winter Wonderland в Гайд-парке меня немного разочаровала, поскольку там чувствуется коммерческая атмосфера,

– пояснила туристка.

По наблюдениям Хелен, некоторые города используют популярность рождественских ярмарок как возможность привлечь больше туристов, но сами мероприятия не всегда соответствуют ожиданиям гостей.

Прага – удивительный и красивый город, однако здешние ярмарки тоже в основном коммерческие. А вот Париж – совсем не то место, куда стоит ехать ради рождественских ярмарок. Город украшен великолепно, но за рождественской атмосферой нужно ехать в другие города,

– добавила туристка.

Путешественница также обратила внимание на стоимость праздничных развлечений. К самым дорогим она отнесла ярмарки в Швейцарии и Вене. По словам Гелен, в последние годы цены там заметно выросли. Это можно заметить, например, по стоимости глинтвейна.

Интересные впечатления и доступные цены следует искать в небольших европейских городках. Туристка назвала немецкую долину Мозеля и Гейдельберг. Именно в таких местах все будет недорогим и немного дешевле по сравнению с ценами в больших и популярных городах.

Гелен посетила очень много рождественских ярмарок, поэтому, исходя из собственного опыта, посоветовала другим туристам Страсбург, Зальцбург, Таллинн, Краков, Загреб, Будапешт, Братиславу и Вильнюс. В этих городах чувствуется настоящий дух Рождества и зимних праздников.