Своїми враженнями щодо різдвяних ярмарків поділилася американка Гелен Сула, пише Daily Mail. Жінка вже тривалий час мешкає у Європі, тож відвідала понад сотню різдвяних ярмарків.

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Які різдвяні ярмарки туристці сподобалися найменше?

За словами Гелен, найбільше її розчарували популярні туристичні столиці: Париж, Рим, Прага та Лондон. Головним недоліком цих локацій жінка вважає надмірну комерціалізацію.

На її думку, британська столиця вміє створювати красиві святкові декорації, проте самим ярмаркам бракує особливої атмосфери.

Я обожнюю Лондон на Різдво. Мені дуже подобається заглядати в універмаг Fortnum & Mason і милуватися декором – це просто неймовірно красиво. Але я не вважаю, що тут найкращі різдвяні ярмарки. Winter Wonderland у Гайд-парку мене трохи розчарувала, оскільки там відчувається комерційна атмосфера– пояснила туристка.

За спостереженням Гелен, деякі міста використовують популярність різдвяних ярмарків як можливість залучити більше туристів, але самі заходи не завжди відповідають очікуванням гостей.

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Прага – дивовижне та гарне місто, проте тутешні ярмарки теж здебільшого комерційні. А от Париж – зовсім не те місце, куди варто їхати заради різдвяних ярмарків. Місто прикрашене чудово, але за атмосферою Різдва треба їхати в інші міста– додала туристка.

Мандрівниця також звернула увагу на вартість святкових розваг. До найдорожчих вона віднесла ярмарки у Швейцарії та Відні. За словами Гелен, останні роки ціни там помітно зросли. Це можна помітити банально за вартістю глінтвейну.

Цікаві враження й доступні ціни слід шукати в невеличких європейських містечках. Туристка назвала німецьку долину Мозеля та Гейдельберг. Саме у таких локаціях все буде недорогим і трохи дешевшим у порівнянні з цінами у великих та популярних містах.

Гелен відвідала дуже багато різдвяних ярмарків, тож з власного досвіду порадила іншим туристам Страсбург, Зальцбург, Таллінн, Краків, Загреб, Будапешт, Братиславу та Вільнюс. У цих містах відчувається справжній дух Різдва та зимових свят.