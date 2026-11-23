Своими впечатлениями о рождественских ярмарках поделилась американка Хелен Сула, пишет Daily Mail. Женщина уже давно живет в Европе, поэтому посетила более сотни рождественских ярмарок.

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Какие рождественские ярмарки понравились туристке меньше всего?

По словам Хелен, больше всего ее разочаровали популярные туристические столицы: Париж, Рим, Прага и Лондон. Главным недостатком этих мест женщина считает чрезмерную коммерциализацию.

По ее мнению, британская столица умеет создавать красивые праздничные декорации, однако самим ярмаркам не хватает особой атмосферы.

Я обожаю Лондон на Рождество. Мне очень нравится заглядывать в универмаг Fortnum & Mason и любоваться декором – это просто невероятно красиво. Но я не считаю, что здесь лучшие рождественские ярмарки. Winter Wonderland в Гайд-парке меня немного разочаровала, поскольку там чувствуется коммерческая атмосфера– пояснила туристка.

По наблюдениям Хелен, некоторые города используют популярность рождественских ярмарок как возможность привлечь больше туристов, но сами мероприятия не всегда соответствуют ожиданиям гостей.

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Прага – удивительный и красивый город, однако здешние ярмарки тоже в основном коммерческие. А вот Париж – совсем не то место, куда стоит ехать ради рождественских ярмарок. Город украшен великолепно, но за рождественской атмосферой нужно ехать в другие города– добавила туристка.

Путешественница также обратила внимание на стоимость праздничных развлечений. К самым дорогим она отнесла ярмарки в Швейцарии и Вене. По словам Гелен, в последние годы цены там заметно выросли. Это можно заметить, например, по стоимости глинтвейна.

Интересные впечатления и доступные цены следует искать в небольших европейских городках. Туристка назвала немецкую долину Мозеля и Гейдельберг. Именно в таких местах все будет недорогим и немного дешевле по сравнению с ценами в больших и популярных городах.

Гелен посетила очень много рождественских ярмарок, поэтому, исходя из собственного опыта, посоветовала другим туристам Страсбург, Зальцбург, Таллинн, Краков, Загреб, Будапешт, Братиславу и Вильнюс. В этих городах чувствуется настоящий дух Рождества и зимних праздников.