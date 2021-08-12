О своем курьез она узнала за час до рейса. Так ее возвращение в США должно было состояться летом 2022 года.
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Билет на следующий год: возможно ли возвращение
После того, как гражданка США узнала об ошибке в дате, она находилась в отчаянии.
Сейчас я сижу у входа в терминал без денег и не знаю, что делать. На моем телефоне скоро закончится интернет, я останусь без связи,
– рассказала путешественница в опубликованном видео.
Чуть позже она нашла силы и обратилась в компанию. Женщина объяснила ситуацию и попросила поменяли билет, чтобы вернуться домой.
Представители авиаперевозчика EasyJet связались с ней и предложили безвозмездную помощь. Билет американки оказался счастливым, и авиакомпания оплатила ей билет на ближайший рейс до США.
Конечно, конфуз отдыхающей встретили различными реакциями в социальных сетях. Некоторые удивлялся невнимательности, другие – в расточительстве, а кто-то поддерживал комментариями, как мог.
Ситуация из первых уст: видео