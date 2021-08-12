Про свій курйоз вона дізналася за годину до рейсу. Так її повернення в США мало відбутися влітку 2022 року.
Актуально Гастротур: де смачно поїсти в Чернігові
Квиток на наступний рік: чи можливе повернення
Після того, як громадянка США дізналася про помилку в даті, вона перебувала у відчаї.
Зараз я сиджу біля входу в термінал без грошей і не знаю, що робити. На моєму телефоні скоро закінчиться інтернет, я залишуся без зв'язку,
– розповіла мандрівниця в опублікованому відео.
Трохи згодом вона знайшла сили та звернулася до представників компанії. Жінка пояснила ситуацію та попросила поміняли квиток, аби повернутися додому.
Представники авіаперевізника EasyJet зв'язалися з нею та запропонували безоплатну допомогу. Квиток американки виявися щасливим, та авіакомпанія оплатила їй квиток на найближчий рейс до США.
Звичайно, конфуз відпочивальниці зустріли різними реакціями у соціальних мережах. Дехто дивувався неуважності, дехто – марнотратстві, а хтось підтримував коментарями, як міг.
Ситуація з перших вуст: відео