Вместо Парижа, Кракова и Дубровника: 5 лучших альтернатив, о которых туристы даже не слышали

Если хочется открыть для себя что-то новое в Европе, стоит обратить внимание на эти пять альтернативных направлений. Подробнее об этом рассказывает Travel Off Path.

Реклама Adv

Какие малоизвестные города Европы стоит посетить?

Вместо хорватского Дубровника – Касерес в Испании

Пока миллионы туристов съезжаются в Дубровник, Касерес, где также снимали "Игру престолов", остается в тени. Этот город на юге Испании может похвастаться римскими руинами, мавританскими оборонительными башнями, готическими церквями и зданиями эпохи Возрождения в итальянском стиле. Касерес был основан еще римлянами в 25 году до нашей эры, поэтому его долгая история здесь заметна на каждом шагу.

Город Касерес в Испании / Фото Depositphotos

Вместо Парижа – Труа

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На северо-востоке Франции расположена идеальная альтернатива переполненному туристами Парижу – Труа. Этот средневековый город обожают французы, но почти не посещают иностранцы. Именно здесь находится самая большая концентрация средневековых зданий во всей Франции, а красочные фахверковые дома напоминают знаменитую Аллею Диагон из "Гарри Поттера".

Город Труа во Франции / Фото Travel Off Path

Вместо Мюнхена – Герлиц

Герлиц – это самый восточный город Германии, расположенный на границе с Польшей. Герлиц чудом избежал разрушительных последствий Второй мировой войны, поэтому здесь сохранилось огромное количество исторических памятников. Значительную часть Старого города Мюнхена пришлось восстанавливать после войны, поэтому сейчас туристы могут увидеть разве что реконструкцию. В то же время Герлиц предлагает по-настоящему аутентичную архитектуру.

Город Герлиц / Фото Travel Off Path

Вместо Кракова – Торунь

Торунь становится все более популярным среди поляков и постепенно привлекает внимание иностранцев. Архитектура здесь не менее красива, чем в Кракове, но нет толп и завышенных цен. Торунь – один из старейших городов Польши, ведь он был основан еще в 1233 году. Кроме того, именно здесь родился выдающийся астроном Николай Коперник.

Панорама Торуни / Фото Travel Off Path

Вместо Флоренции – Лечче

Флоренция в последние годы превратилась в лабиринт туристических лавок с завышенными ценами. Именно поэтому опытные путешественники отправляются в Лечче на юге Италии. Благодаря невероятной барочной архитектуре и богатой истории Лечче часто называют "Флоренцией юга" или "Римом юга". В Лечче также сохранились памятники римской эпохи, в частности античный амфитеатр и римский театр.

Город Лечче в Италии / Фото Travel Off Path

Не обязательно выбирать самые популярные европейские города, чтобы получить яркие впечатления от путешествия. Часто менее известные направления становятся самым большим открытием. К тому же они могут быть более приятными для бюджета, ведь в непопулярных среди путешественников местах часто более доступные цены на жилье, питание и развлечения.