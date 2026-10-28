Замість Парижа, Кракова й Дубровніка: 5 кращих альтернатив, про які туристи навіть не чули

Якщо хочеться відкрити для себе щось нове у Європі, варто звернути увагу на ці п'ять альтернативних напрямків. Детальніше розповідає Travel Off Path.

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Які маловідомі міста Європи варто відвідати?

Замість хорватського Дубровніка – Касерес в Іспанії

Поки мільйони туристів з'їжджаються у Дубровнік, Касерес, де також знімали "Гру Престолів", залишається у тіні. Це місто на півдні Іспанії має римські руїни, мавританські оборонні вежі, готичні церкви і будівлі епохи Відродження в італійському стилі. Касерес заснували ще римляни у 25 році до нашої ери, тож довга історія тут помітна на кожному кроці.

Місто Касерес в Іспанії / Фото Depositphotos

Замість Парижа – Труа

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На півночі сході Франції розташована ідеальна альтернатива переповненому туристами Парижу – Труа. Це середньовічне місто обожнюють французи, але майже не відвідують іноземці. Саме тут є найбільше концентрація середньовічних будівель у всій Франції, а кольорові фахверкові будинки нагадують славнозвісну Алею Діаґон з "Гаррі Поттера".

Місто Труа у Парижі / Фото Travel Off Path

Замість Мюнхена – Герліц

Герліц – це найсхідніше місто Німеччини, яке розташоване на кордоні з Польщею. Герліц дивом уникнув руйнівних наслідків Другої світової війни, а тому тут збереглася величезна кількість історичних пам'яток. Значну частину Старого міста Мюнхена довелося відбудовувати після війни, тож зараз туристи можуть побачити хіба що реконструкцію. Водночас Герліц пропонує справді автентичну архітектуру.

Місто Герліц / Фото Travel Off Path

Замість Кракова – Торунь

Торунь стає все більш популярним серед поляків і поступово привертає увагу іноземців. Архітектура тут не менш красива, ніж у Кракові, але нема натовпів і завищених цін. Торунь є одним з найстаріших міст Польщі, адже був заснований ще у 1233 році. Крім того, саме тут народився видатний астроном Миколай Коперник.

Панорама на Торунь / Фото Travel Off Path

Замість Флоренції – Лечче

Флоренція останніми роками перетворилася на лабіринт з туристичних крамниць з завищеними цінами. Саме тому досвідчені мандрівники вирушають у Лечче на півдні Італії. Завдяки неймовірній бароковій архітектурі та багатій історії Лечче часто називають "Флоренцією півдня" або "Римом півдня". У Лечче також збереглися пам'ятки римської доби, зокрема античний амфітеатр та римський театр.

Місто Лечче в Італії / Фото Travel Off Path

Не обов'язково обирати найпопулярніші європейські міста, щоб отримати яскраві враження від подорожі. Часто менш відомі напрямки стають найбільшим відкриттям. До того ж вони можуть бути приємнішими для бюджету, адже в непопулярних серед мандрівників місцях часто доступніші ціни на житло, харчування та розваги.