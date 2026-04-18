Эти 3 секретных греческих острова похожи на Санторини, но дешевле

При упоминании о Греции многие люди представляют фотографии белоснежных домов с синими крышами и видом на бирюзовое море – Санторини. Роскошный отдых на этом острове – мечта многих туристов. Однако на самом деле в Греции есть немало других живописных островов, где цены намного доступнее.

Путешественник Виниус Костра посетил более 20 греческих островов. Турист признался, что Санторини из-за переполненности людьми и космических цен, понравился ему меньше всего. Зато Виниус рассказал Travel Off Path о трех малоизвестных, но очень красивых островах, которые к тому же приятно удивят ценами.

Читайте также Кольцевая развязка прямо под водой: где расположен уникальный тоннель, соединяющий 2 острова

Какие острова Греции выбрать для отдыха?

Парос. Этот остров – это самая модная копия Санторини. В главном портовом городе Парикия есть Старый город, в лабиринтах которого запросто можно потеряться. Также на острове есть Панагия Экатонтапилияни – одна из старейших церквей Греции. Живописный поселок Науса напоминает популярный остров Миконос.

Парос порадует длинным песчаным пляжем, которого, к слову, нет на Санторини – там большая часть побережья состоит из скал.

Немного о ценах на Паросе:

бюджетный отель с завтраком обойдется в 90 – 120 евро за ночь,

уличная еда – 4 – 7 евро,

полноценный ужин из трех блюд – 55 – 85 евро за двоих.

Поселок Науса на Паросе / Фото Depositphotos

Фолегандрос. Остров расположен всего в 28 морских милях от Санторини, но здесь царит совсем другой мир. Фолегандрос небольшой остров – его можно обойти вдоль менее чем за 3 часа. Но несмотря на скромные размеры, Фолегандрос очень живописный и колоритный. Здесь есть деревня с традиционными белыми домами и византийской церковью, рестораны с вкусной традиционной кухней и дикие пляжи.

Кстати, отдыхать на Фолегандрос обычно ездят греки, утверждает The Sun. Они избегают переполненных и очень популярных островов и выбирают те, где смогут отдохнуть без лишнего шума. Поэтому на местном пляже вы, скорее всего, даже не увидите иностранцев. Отдых в такой исключительно греческой атмосфере поможет еще больше погрузиться в культуру этой страны

Немного о ценах на Фолегандросе:

еда на вынос стоит 5 – 8 евро,

полноценный ужин в ресторане на двоих – 60 – 95 евро,

такси – 0,8 доллара за километр,

бюджетный отель – 110 – 160 евро.



Остров Фолегандрос в Греции / Фото Depositphotos

Наксос. Это уже больший по площади остров, а исследовать его можно целую неделю. Путешественник советует начать с древнего города Хора. Одно из самых красивых мест, чтобы увидеть закат, – это древние мраморные ворота Портара, которые как будто обрамляют окружающий пейзаж.

На Наксосе есть много пляжей с золотистым песком и кристально чистой водой. И хотя туристов на острове немало, но все же не так много, как на распиаренных Санторини, Закинтосе или Миконосе.

Немного о ценах на Наксосе:

еда на вынос стоит 3,5 – 5 евро,

полноценный ужин в ресторане на двоих – 45 – 75 евро,

бюджетный отель – 50 – 90 евро.

Остров Наксос / Фото Depositphotos

