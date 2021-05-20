Его еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским. Чем такой особый этот каньон – читайте дальше.

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Описание

Актовский каньон расположен вблизи села Актово. Его общая площадь составляет 250 гектаров, а длина более пяти километров. Высота скал достигает 40 – 50 метров – это примерно 20-этажный дом.

Каньон считается единственным в Европе, который по геолого-ландшафтным показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки. Некий Гранд-Каньон в миниатюре.



Актовский каньон / Фото: Instagram / @ukrainer_net

Хозяйственная деятельность человека почти не коснулась местной природы, а особый микроклимат сформировал уникальное сочетание растений и животных. 30 представителей растительного мира занесены в Красную Книгу Украины.

Также здесь обитает множество мелких видов животных – ящерицы, птицы, ужи, черепахи. Редко, но можно встретить оленей и аистов.

Легенды

Гранитные валуны, отвесные скалы, огромные каменные глыбы нависают над рекой Мертвовод – притокой Южного Буга.

Согласно преданию, по этой реке отправляли в последний путь своих царей древние скифы.



Почему стоит посетить Актовский каньон / Фото: Instagram / @ukrainer_net

Еще одна из версии свидетельствует, что во времена татарских набегов местные жители решили бороться с захватчиками с помощью яда. Они сварили зелье и вылили его в реку выше по течению от места ночевки врагов. Когда татары попытали воду, то погибли почти мгновенно в страшных муках.

Именно из-за таких легенд каньон получил название "Долина дьявола".

Чем заняться?

Актовский каньон – это одно из самых популярных мест для скалолазов. Гранитные породы похожи на такие, как в Буцком каньоне, где уже много оборудованных трасс, чем этот каньон похвастаться не может. Однако все же несколько удобных мест для скалолазания есть, в основном на правом берегу реки.



Скалы Актовского каньона / Фото: Instagram / @ukrainer_net

Также можно составить велосипедный маршрут по каньонам Южного Буга, посетив за 3 – 4 дня скалы Южноукраинска, Актовский, Арбузинский каньоны и Трикратский лес.

Кроме того, вы всегда можете разложить здесь палатку, и наслаждаться природой и днем, и ночью.