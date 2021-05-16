Олешковские пески – это исключительная для юга Украины природная зона, где можно увидеть необычные экосистемы и редкие виды растений. Изучение этих территорий продолжается, а ученые продолжают делать открытия.

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Как образовалась эта природная зона

Исследователи считают эти песчаные массивы полупустыней, появление которой обусловлено природными процессами, а развитие – хозяйственной деятельностью человека.

Так, в результате таяния ледников на севере Украины, сюда были принесены массивы песка. Впоследствии, в XIX – первой половине ХХ столетия, на этой территории пасли овечьи стада в сотни тысяч голов.



Олешковские пески – уникальное место в Украине / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Когда скот съел всю траву, пески начали двигаться, расширяя общую площадь песчаных массивов. Из-за значительного (как для пустыни) количества осадков и особого температурного режима эти территории нельзя классифицировать как пустыню.

Военный полигон ВСУ

Часть территории занимает военный полигон, на котором в 2016 году возобновили учебу ВСУ. Вокруг высадили кольцо деревьев шириной около 3,5 километра.

Кольцо мало маскировать военный объект от посторонних глаз. Также это препятствовало ветру разносить песчаные массы дальше (за ночь на огороды соседних поселений могло навеять до половины метра песка).

Природный парк "Олешковские пески"

Его основали не так давно. Идея создания начала воплощаться в жизнь в 2004 году. Сначала планировали включить в парк земли общей площадью около 46 тысяч гектаров.

Но в заповедный фонд удалось включить значительно меньшую территорию. Все из-за бюрократических проволочек и путаницы с документами. Сейчас общая площадь парка составляет почти 12 тысяч гектаров.

Буркуты – уникальный оазис

На территории песков есть удивительное место –Буркуты. Это оазис, где сохранились леса. Интересно, что ясеневый лес на юге Украины можно увидеть только там, а возраст отдельных деревьев достигает 130-150 лет.

Справка. Весной там можно наблюдать, как цветут несколько видов диких орхидей. Урочище богато на реликтовые виды ледникового периода: уникальные мхи, лишайники, папоротники.

Что парк предлагает посетителям

Иван Моисеенко, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета считает, что таким местам туризм бесспорно нужен. Тем более что посещение национальных парков является важным элементом экологического воспитания.

Для школьников одна поездка в национальный парк с интересной экскурсией будет гораздо большее влияние, чем сотни рассказов с картинками в классе,

– подчеркнул он.

Территория открыта для туристов. Несмотря на то, что инфраструктура пока не идеальна, парк имеет что предложить посетителям. Можно прогуляться маркированными тропами и заночевать в палатке.



Иван Моисеенко в парке "Олешковские пески" / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Периодически в национальный природный парк "Олешковские пески" также прибывают научные экспедиции из-за рубежа: из Европы, стран Азии или Африки.

"Это место еще не стало туристической Меккой и пока имеет правильный баланс между рекреацией и охраной", – подчеркнул Александр Ходосовцев, доктор биологических наук.

Больше об Олешковских песках: смотрите в видео Ukraїner

Заметим, что Ukraїner – это волонтерский медиа-проект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.