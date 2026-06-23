В поисках оптимальных маршрутов для поездок за границу стоит обратить внимание на соседние страны, которые предлагают отличную логистику и большой выбор рейсов, пишет Dovkola. Существует несколько идеальных стран, через которые можно попасть в Европу, избегая изнурительных очередей.

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Как добраться до Венгрии?

Добраться до удобных пассажирских аэропортов Венгрии, расположенных в Будапеште и Дебрецене, можно на поезде, автобусе или на автомобиле. Это направление является лучшим выбором для полетов в Италию, Испанию, Германию или Францию, ведь отсюда курсирует огромное количество бюджетных лоукостов Wizz Air и Ryanair.

До Международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште удобнее всего добираться по железной дороге, что позволяет избежать многочасовых очередей на таможне.

Ежедневно курсируют прямые поезда:

Киев – Будапешт (проходит через Львов, Мукачево и Чоп);

Киев – Вена (с остановкой в Будапеште).

Они доставляют пассажиров на будапештский вокзал за 17–18 часов при посадке в Киеве.



Вокзал Будапешта / Фото Pexels

Альтернативный вариант — доехать на поезде до станции Чоп, затем пересесть на "Интерсити" или региональные поезда по маршруту Мукачево — Чоп — Будапешт. От центрального или других железнодорожных вокзалов столицы Венгрии до аэропорта курсирует специальный экспресс-автобус 100E. Также можно воспользоваться метро и городским автобусом или местным поездом до железнодорожной станции Ferihegy, а оттуда — городским автобусом до самого терминала.

Из Киева, Львова, Ужгорода, Мукачево, Ивано-Франковска и Черновцов доступны международные автобусные маршруты, следующие прямо в аэропорт Ференца Листа. Этот путь занимает больше времени, поскольку на таможне можно простоять до 8 часов, однако он избавляет от необходимости делать пересадки.

Стоит обратить внимание, что некоторые маршруты прибывают на центральный автовокзал столицы — Неплигет (Népliget), откуда до аэропорта придется добираться на метро и городском автобусе или на такси. На собственном автомобиле лучше всего направляться через пограничный пункт "Чоп (Тиса) — Захонь". От него до аэропорта Ференца Листа около 330 километров по автобану. Виньетку для оплаты дорог можно приобрести на первой венгерской АЗС или оформить онлайн заранее.

До аэропорта Дебрецена проще всего добраться через железнодорожный пункт пропуска Чоп. По прибытии в Чоп пассажир пересаживается на венгерский поезд до Дебрецена, а от главного железнодорожного вокзала города до аэропорта курсируют автобусы и такси.

Прямые поезда Киев — Будапешт и Киев — Вена также проходят через Дебрецен без пересадок. Из Киева, Житомира, Львова, Ровно и Ужгорода ходят прямые автобусы до Дебрецена. Также можно добраться до Ужгорода или Мукачево, откуда отправляется достаточно автобусов до аэропорта Дебрецена.

Обзор поезда Киев – Будапешт: смотрите видео

От пограничного пункта в Чопе до аэропорта Дебрецена — 120–130 километров хорошей дороги. В Закарпатье частные микроавтобусы предлагают услугу трансфера от дома прямо до входа в терминал.

Обратите внимание! На собственном автомобиле пересечь границу с Венгрией можно через круглосуточные пограничные пункты: "Чоп (Тиса) — Захонь", "Лужанка — Берегшурань", "Вилок — Тисабеч". Также работают пункты, открытые с 07:00 до 18:00–19:00 (только для легковых автомобилей): "Косино – Барабаш", "Дзвинково – Лонья", "Велика Паладь – Надьгодош". Для пересечения границы на автомобиле обязательно нужно иметь международную страховку "Зеленая карта" и венгерскую виньетку.

Как добраться до Румынии?

Румынские аэропорты являются отличной отправной точкой для полетов в Грецию, на Кипр, Тенерифе, в страны Ближнего Востока или на курорты Турции. Аэропорты в Сучаве и Яссах расположены максимально близко к границам Украины.

До Международного аэропорта имени Анри Коанды в Бухаресте можно доехать на поезде "Киев – Бухарест", который ежедневно курсирует из Украины, останавливаясь на вокзалах Винницы, Жмеринки и Могилёва-Подольского. Ровно через сутки пассажиров встречает Бухарест-Норд — центральный железнодорожный вокзал города.

Существует вариант с пересадкой в Молдове: сначала на поезде Киев — Кишинев, а из Кишинева — на ежедневном поезде до Бухареста. От главного железнодорожного вокзала города до аэропорта Анри Коанда круглосуточно и каждые 40 минут курсирует электропоезд, также можно доехать на городском автобусе или на такси. Из Киева, Львова, Одессы, Днепра и Черновцов до самого аэропорта в Бухаресте курсируют комфортабельные автобусы без пересадок.

На собственном автомобиле пересечь границу с Румынией можно через пункты пропуска в Закарпатье ("Дяково – Халмеу" и "Солотвино – Сигету-Мармацея"), в Черновицкой области ("Красноильск – Викову-де-Сус", "Дяковцы – Раковец" и самый загруженный "Порубное – Сирет"), а также через паромную переправу в Одесской области "Орловка – Исакча".



В Бухарест можно добраться на собственном автомобиле / Фото Pexels

Еще один маршрут пролегает через пограничный пункт "Рени – Джурджулешти" в Молдову, откуда через несколько километров можно въехать в Румынию через ПП "Галац". Все эти пункты работают круглосуточно.

До аэропорта города Сучавы проще всего доехать с автовокзала Черновцов — автобусы прибывают прямо в терминал. По той же дороге, через ПП "Порубное — Сирет", можно доехать на такси или на собственном автомобиле. Рядом с аэропортом есть платная круглосуточная парковка.

Аэропорт Яссы также расположен недалеко от границы. Сюда удобно добираться на автобусе из Одессы или Черновцов. По железной дороге до Ясс можно добраться на поезде Киев – Бухарест или через Молдову: поездом Киев – Кишинев до станции Унгени, где нужно пересесть на поезд Унгени – Яссы-Сокола, откуда до терминала ходят городские автобусы. На автомобиле в Яссы едут либо через "Порубное — Сирет", либо через Одесскую область в Кишинев, а оттуда через ПП "Скулень — Скуляны" в Румынию.

Как добраться до Словакии?

Из Братиславы всего 1 час езды на автобусе до Вены, поэтому словацкие аэропорты часто используют в качестве удобного и более дешевого дублера австрийских аэропортов для вылетов в любой уголок мира.

До Международного аэропорта имени Штефаника в Братиславе из Киева ежедневно курсирует поезд. В Чопе все пассажиры пересаживаются с украинского поезда на словацкий по одному билету. Другой вариант — доехать до Чопа, оттуда на поезде до словацких Кошице, а там пересесть на поезд до Братиславы. От железнодорожного вокзала словацкой столицы до аэропорта курсирует удобный городской автобус прямо от здания вокзала.

Автобусы из Киева и Львова в Братиславу отправляются почти каждый час, забирая пассажиров во многих украинских городах. Большинство перевозчиков доставляют пассажиров прямо к терминалу. Путешествие на собственном автомобиле лучше всего пролегает через Ужгород, где работает главный круглосуточный пункт пропуска "Ужгород — Вишне Немецке", или через КПП "Малый Березный — Убля". От Ужгорода до Братиславы примерно 520 километров по автобану.

Важно! В Словакии полиция строго следит за техническим состоянием автомобилей. Лобовое и передние боковые стекла не должны быть затонированы, обязательно нужно иметь страховку и приобретенную электронную виньетку.

Как добраться до Молдовы?

Кишиневский аэропорт в Молдове — максимально удобный и популярный вариант для жителей Одесской, Винницкой и Черновницкой областей, которым сюда ближе, чем во многие украинские города.

Как не заблудиться в аэропорту Кишинева: смотрите видео

Поезд Киев – Кишинев курсирует через день и проходит станции Козятин, Винницу, Жмеринку, Бар, Могилев-Подольский. В некоторые дни поезд следует дальше главного вокзала, до станции Ревака, которая расположена очень близко к аэропорту.

Оттуда бесплатные автобусы довозят пассажиров до терминала. Поездка на автобусе из Одессы, Измаила, Белгород-Днестровского или Подольска занимает всего 4–6 часов, а автобусы курсируют каждый час. Также есть рейсы из Киева, Житомира, Винницы.

На собственном автомобиле можно проехать через многочисленные КПП. В Одесской области: "Маяки — Паланка — Удобное", "Старокозаче — Тудора", "Рени — Джурджулешт", "Серпневое-1 — Басарабяска", "Табаки — Мирное", "Виноградовка — Вулканешты".

В Винницкой области: "Могилев-Подольский — Отач", "Бронница — Унгурь". В Черновицкой области: "Мамалыга – Кривая", "Росошаны – Бричень", "Сокиряны – Окница", "Кельменцы – Ларга". Для автомобиля необходимы международный сертификат технического осмотра, страховка "Зеленая карта", виньетка и отсутствие тонировки передних стекол.

Почему изменились маршруты украинцев?

Из-за закрытия воздушного пространства Украины в связи с полномасштабным вторжением аэропорты соседних государств стали главными транспортными узлами для украинцев. Это привело к значительному перераспределению пассажиропотока и необходимости поиска новых, менее загруженных логистических маршрутов.

Планируйте свои маршруты заранее, выбирайте самый комфортный вид транспорта и открывайте для себя новые горизонты без изнурительного ожидания на границах. Мир ждет ваших новых путешествий!