В течение двух лет в аэропорту планируют провести модернизацию аэропорта, которая позволит в будущем принимать тяжелые самолеты, в частности лоукостера Wizz Air – Airbus A320 и A321. Об этом в интервью заявил председатель совета директоров Международного аэропорта "Киев" Денис Костржевский.

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По его словам, в этом году будет идти проектирование работ, а в 2022 году без остановки полетов намерены реконструировать рулежные дорожки.

В 2023 году будет остановлена ​​работа предприятия для реконструкции ВПП. Для того чтобы укрепить ВПП, ее нужно полностью демонтировать, заменить грунт и затем положить новую, – отметил Костржевский.

Он добавил, что сейчас полоса из асфальтобетона, а новая будет из бетона. Как уверяют подрядчики – работа займет 8 – 9 месяцев. Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров к 2770 метрам.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023-м приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

Костржевский спрогнозировал, что стоимость работ по обновлению аэродрома может стоить от 2,5 до 5 миллиардов гривен. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, Государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.

Отметим, ранее проектная организация нашла место для нового аэропорта Закарпатья.