Международный аэропорт Дубай официально исправил написание названия столицы Украины и теперь использует единую корректную транслитерацию – Kyiv.

Источник: фейсбук МИД Украины

Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов.

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Международный аэропорт "Дубай" официально исправил написания нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию – Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели, – говорится в сообщении.



Аэропорт Дубая официально перешел на написание Kyiv / Фото: фейсбук МИД Украины

Что известно о кампании #CorrectUA

Это информационная кампания, инициированная Министерством иностранных дел Украины, которая стартовала еще в октябре 2018 года. МИД Украины призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании #CorrectUA запущен и флешмоб #KyivNotKiev.