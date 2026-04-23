Не имеет равных: почему аэропорт Чанги уже 14 раз признают лучшим в мире

Аэропорт Чанги снова признали лучшим в мире по версии Skytrax – это уже 14-я такая награда в его истории. Он сочетает высокую скорость обслуживания, биометрические технологии и продуманную инфраструктуру, которая минимизирует очереди и задержки для пассажиров.

Сингапурский аэропорт Чанги (аэропорт Сингапура) снова получил титул лучшего аэропорта мира по версии Skytrax уже 14-й раз в истории. Он известен не только своими аттракциями, например водопадом в комплексе Jewel, садами бабочек и 24-часовым кинотеатром, но и чрезвычайно продуманной системой работы.

Почему аэропорт Чанги является лучшим в мире?

Главная особенность Чанги – максимальная эффективность во всем, что касается передвижения пассажиров, рассказывает BBC. Благодаря автоматизации, биометрическому контролю и системам прогнозирования очередей, процессы происходят значительно быстрее, чем в большинстве других аэропортов мира.

Отдельную роль играет и большое количество персонала, который обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры. Аэропорт спроектирован так, чтобы уменьшить стресс пассажиров: понятная навигация, простые маршруты и продуманное управление потоками людей позволяют избегать скоплений даже в пиковые часы. В 2024 году Чанги одним из первых в мире ввел полностью биометрический паспортный контроль, что существенно сократило время прохождения процедур.

В то же время аэропорт активно развивает развлекательную инфраструктуру: здесь есть ботанические сады, арт-пространства, интерактивные зоны отдыха и даже экскурсии по городу для транзитных пассажиров. Это позволяет превратить ожидание рейса на часть путешествия, а не на его наименее приятный этап.

В аэропорту Чанги значительное внимание уделяют и комфорту пассажиров: инфраструктура продумана так, чтобы сделать путешествие максимально удобным для всех категорий путешественников, рассказывает Changi Airport.

Для семей с детьми предусмотрены специальные комнаты ухода и бесплатные коляски, что значительно упрощает передвижение по терминалам. Отдельно реализованы условия для пассажиров с ограниченной мобильностью: доступные санузлы, специальные зоны посадки и высадки, а также бесплатные инвалидные коляски, которые можно получить в информационных пунктах и в комплексе Jewel.

Даже есть номера для отдыха

Во всем аэропорту установлены зарядные станции и доступен бесплатный Wi-Fi, что позволяет пассажирам оставаться на связи во время ожидания рейсов. Во время прохождения иммиграционного контроля также предусмотрены отдельные автоматизированные полосы для семей и людей, которые пользуются инвалидными колясками, что ускоряет процесс и уменьшает очереди.

