Airbnb вводит новые правила бронирования на Новый год: кто сможет арендовать жилье

Самый большой в мире сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb объявил о введении новых правил. Они относятся к бронированию на Новый год.

Если раньше в новогоднюю ночь арендовать жилье мог каждый, то теперь это изменится.

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Airbnb вводит новые правила бронирования на Новый год

Согласно новым правилам, туристы, бронирующие проживание в объектах Airbnb, указанных как целые дома, должны иметь историю положительных отзывов из предыдущих путешествий.

Точное определение положительных отзывов не указано, пороговое значение является якорем новогодней политики, применяемой ко всем объектам недвижимости в США, включая Пуэрто-Рико, а также Австралию, Бразилию, Канаду, Францию, Новую Зеландию, Испанию и Великобританию.

Мы знаем, что в полной мере использовать эту возможность для нашего принимающего сообщества означает продолжать ставить здравоохранение во главу угла, поощряя безопасные и ответственные путешествия,

– говорится в заявлении Airbnb.

Отмечается, что ограничение в канун Нового года является дополнением к глобальному запрету на вечеринки Airbnb, который был введен в 2020 году и ограничивает сбор более 16 человек в арендованном помещении, а также все опасные вечеринки и мероприятия. Нарушителям грозит остановка или окончательное удаление с платформы.

Новые правила будут распространяться на бронирование с 31 декабря по 1 января. Они коснутся и тех, кто намерен остановиться в апартаментах Airbnb на 2 – 3 дня, включая новогоднюю ночь.

Кстати, подобные ограничения действовали и на Хэллоуин.