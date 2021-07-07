Авиакомпания airBaltic устроила распродажу: билеты из Украины от 25 евро

Планируя долгожданный отдых нужно рассматривать все предложения и выбирать наиболее выгодные. Одним из самых дорогих пунктов в списке расходов – билет на самолет.

Что ж, airBaltic – первая авиакомпания, которая получила 5-звездочный рейтинг безопасности COVID-19 от Skytrax, организовала распродажу билетов на более чем 60 направлений по ценам от 19 евро. Детали – читайте дальше!

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Отмечается, что распродажа распространяется только на рейсы из Киева, Львова и Одессы.

Самые дешевые билеты из Киева – от 24 евро в одну сторону и от 49 евро в обе. Авиабилеты из Одессы и Львова стоят дороже.

В стоимость самых дешевых билетов входит две единицы ручной клади: 55x40x20 сантиметров и 30x40x10 сантиметров общим весом до 8 килограмм.

и будет действовать на рейсы с 21 июля 2021 до 31 марта 2022 года.

Авиакомпания выполняет прямые рейсы из Киева в Вильнюс и Ригу, из Одессы в Ригу, а также из Львова в Ригу откуда предлагает удобные стыковки со многими интересными направлениями.

Отметим, ранее ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair устроила быструю распродажу авиабилетов на перелеты из Украины по более 30 направлениям – все билеты были по 5 евро.

Авиакомпания Qatar Airways заявила, что проводит спецакцию на рейсах из Киева, по которой дети могут летать бесплатно. Еще позволила клиентам возвращать или обменивать билеты без штрафов и доплат.