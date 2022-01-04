airBaltic открывает новую базу и 7 направлений по всей Европе
Источник:lowcost.ua
В начале декабря латвийская авиакомпания airBaltic заявила о намерении открыть новую базу в Европе. Как стало известно, она будет размещаться в финском городе Тампере.
Новая база является четвертой базой авиакомпании и первой за пределами Балтии. Сейчас у авиаперевозчика есть хаб в Риге, а также базы в Эстонии (Таллин) и Литве (Вильнюс).
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airBaltic открывает новую базу в Тампере
Открытие новой базы в финском Тампере запланировано на 1 мая 2022 года.
По словам генерального директора airBaltic Мартина Гаусса, таким образом авиакомпания надеется расширить европейский след с точки зрения баз. Поскольку за последние два года airBaltic была успешной с таллиннской операцией, став лидером на эстонском рынке.
Так, в аэропорту Тампере – Пирккала авиаперевозчик хочет разместить один Airbus A220-300 и открыть семь направлений по всей Европе:
- Осло;
- Копенгаген;
- Франкфурт;
- Мюнхен;
- Малага;
- Родос;
- Рига.
Карта маршрутов с новой базы airBaltic
Запуск новых маршрутов и базы airBaltic в Тампере откроет новые возможности для путешествий финских пассажиров, ведь увеличение количества рейсов между Тампере и Ригой позволит запустить более 70 направлений в Европу и Ближний Восток через аэропорт Риги.
Заметим, airBaltic совершает прямые рейсы и из Украины, в частности, из Киева в Вильнюс и Ригу, а также из Одессы и Львова в Ригу. Оттуда украинские туристы могут отправиться по многим интересным направлениям в Балтийские или Скандинавские страны.