Ганви – одно из самых необычных поселений Западной Африки. Местные жители на протяжении веков приспосабливали свою жизнь к водной среде, поэтому сегодня это поселение прозвали "Африканской Венецией". Подробнее об уникальной деревне на воде расскажет 24 Канал.

Где расположена эта уникальная деревня на воде?

Ганви построено на озере Нокуэ в южной части Бенина, примерно в 25 километрах от крупнейшего города страны Котону. Добраться сюда можно на лодке из района Абомей-Калави. По мере приближения к Ганви перед глазами туристов открывается необычный пейзаж: над поверхностью озера возвышаются деревянные дома, между которыми проплывают лодки.

В поселении проживает от 20 до 45 тысяч человек, поэтому Ганви является крупнейшей деревней на воде во всей Африке.

Деревня Ганви: карта

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Какова история деревни посреди озера?

История Ганви напрямую связана с работорговлей и войнами в регионе. Поселение основали представители народа тофину, которые переселились на озеро, спасаясь от набегов и похищения людей в рабство. Преследователям было сложнее добраться до поселения на воде, поэтому озеро стало естественным убежищем.

Именно от этой истории происходит и название Ганви, которое связывают со значением "мы спасены". Со временем убежище превратилось в постоянное поселение. Его жители создали образ жизни, полностью приспособленный к озеру: научились строить дома над водой, развили рыболовство и обустроили систему каналов, по которым передвигаются на лодках.



Деревня Ганви в Африке / Фото Kendi Miki

Больше всего Ганви поражает тем, что здесь вообще нет дорог. Жители передвигаются на традиционных деревянных лодках, перевозят на них товары и рыбу, а дети могут добираться до школы на водном транспорте. В поселении есть жилые дома, школы, рынки, места для религиозных обрядов, рестораны и другие объекты повседневной жизни.

Основой экономики Ганви является рыболовство. На озере используется традиционная система рыбоводства "акаджа" – это своеобразные конструкции из веток и растительности, которые создают условия для скопления рыбы и ее последующего вылова.

Почему Ганви называют "Африканской Венецией"?

Сравнение с Венецией возникло из-за очевидного сходства: в обоих поселениях вода является важной частью жизни, а лодки выполняют роль основного транспорта. Впрочем, это название может несколько вводить в заблуждение. Ганви не создавали как живописный город на воде – его появление было связано с необходимостью защитить общину.

Отметим, что Ганви находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года, но статус объекта Всемирного наследия деревня пока не получила.