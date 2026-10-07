Ганві – це одне з найбільш незвичайних поселень Західної Африки. Місцеві мешканці упродовж століть пристосовували своє життя до водного середовища, тож сьогодні поселення прозвали "Африканською Венецією". Детальніше про унікальне село на воді розповість 24 Канал.

Де розташоване унікальне село на воді?

Ганві побудоване на озері Нокуе у південній частині Беніну, приблизно за 25 кілометрів від найбільшого міста країни Котону. Дістатися сюди можна човном із району Абомей-Калаві. З наближенням до Ганві перед очима туристів з'являється незвичайний пейзаж: над поверхнею озера виростають дерев'яні будинки, між якими пропливають човни.

У поселені живуть від 20 до 45 тисяч людей, тож Ганві є найбільшим селом на воді в усій Африці.

Село Ганві: карта

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Яка історія село посеред озера?

Історія Ганві безпосередньо пов'язана з работоргівлею та війнами в регіоні. Поселення заснували представники народу тофіну, які перебралися на озеро, рятуючись від набігів і захоплення людей у рабство. Переслідувачам було складніше дістатися до поселення на воді, тому озеро стало природним прихистком.

Саме від цієї історії походить і назва Ганві, яку пов'язують зі значенням "ми врятовані". З часом тимчасовий прихисток перетворився на постійне поселення. Його мешканці створили спосіб життя, повністю пристосований до озера: навчилися будувати будинки над водою, розвинули рибальство та облаштували систему каналів, якими пересуваються човнами.



Село Ганві в Африці / Фото Kendi Miki

Найбільше Ганві вражає тим, що тут взагалі немає доріг. Мешканці пересуваються традиційними дерев'яними човнами, перевозять ними товари та рибу, а діти можуть добиратися до школи водним транспортом. У поселенні є житлові будинки, школи, ринки, місця для релігійних обрядів, ресторани та інші об'єкти повсякденного життя.

Основою економіки Ганві є рибальство. На озері використовують традиційну систему рибного господарства акаджа – це своєрідні конструкції з гілок та рослинності, які створюють умови для скупчення риби та її подальшого вилову.

Чому Ганві називають "Африканською Венецією"?

Порівняння з Венецією виникло через очевидну схожість: в обох поселеннях вода є важливою частиною життя, а човни виконують роль основного транспорту. Утім, ця назва може дещо вводити в оману. Ганві не створювали як мальовниче місто на воді – його поява була пов'язана із необхідністю захистити громаду.

Зауважимо, що Ганві перебуває у попередньому списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1996 року, але статус об'єкта Світової спадщини село наразі не отримало.