Итак, пройдемся по самым нестандартным предложениям отелей по всему миру. Поверьте, вы захотели бы воспользоваться такими услугами!

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Живая грелка

После суматошного дня постояльцы мечтают о здоровом и полноценном сне, но не каждый из них может обнять кого-то, чтобы согреться. Не проблема – в одном из знаменитых лондонских отелей есть услуга "согревать людей". Перед тем, как ляжете в постель, к вам приходит человек в термокостюме и на 10 минут ложится рядом, чтобы согреть.

"Сказка" перед сном

Путешественники, которые хотят вернуться в детство, могут воспользоваться услугой прочтения увлекательных рассказов, что предоставляет персонал отеля. Это также в Лондоне.

Отдых от храпа

Если вам надоел храп мужа, то в отелях Англии, Европы, а также Ближнего Востока можно снять "антихраповый" номер для двоих. Он переоборудован звукоизоляцией стен, кровать оснащена изголовьем, которое поглощает звуки. Также установлена ​​специализированная машина, устраняющая звуки храпа.



В некоторых отелях мира предлагают "антихраповые" номера / Фото: Pexels

Друг-сосед

Если вы путешествуете сами и не имеете с кем поговорить, то в одном из британских отелей предлагается приобрести себе золотую рыбку. По словам владельца отеля, она помогает скрасить досуг гостя, которому хочется провести время с живым существом, а не вернуться в пустую комнату.

Мыльный консьерж

Вы когда-нибудь слышали о специальном консьерже из мыльного искусства? А вот в мексиканской гостинице – это довольно популярная услуга. Он предложит вам необычные ароматы местного мыла ручного производства, созданного по рецептам индейцев майя.

Мускулистый менеджер по загару

В сети отелей Майами красивые, загорелые и накачанные ребята будут внимательно следить за тем, чтобы вы не сгорели, и время от времени смазывать вашу кожу солнцезащитными кремами.



Самые необычные услуги в разных отелях мира / Фото: tursputnik.com

Массаж на гондоле

В Сан-Диего посетителям отелей предлагают совместить косметическую процедуру и беззаботное покачивания на воде в гондоле.

Прогулка с опасными хищниками

Туристы, остановившиеся в Африке, могут пощекотать себе нервы выгулом опасных хищников, которые выросли в отеле, – львов, причем без поводков, просто держа их за хвост.