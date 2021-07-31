Сейчас по всему миру города направляют свои усилия, чтобы уменьшить продуцирование углерода. Эти 8 городов делают важные шаги, чтобы стать более экологичными и удобными для людей.

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Богота, Колумбия

В колумбийской Боготе уменьшают свои выбросы углекислого газа двумя основными путями: автобусная сеть и езда на велосипеде. По городу движутся 1500 автобусов, которые ежедневно совершают примерно 1,5 миллиона пассажирских поездок.

Богота также может похвастаться высоким уровнем междугородных поездок на велосипеде среди всех латиноамериканских городов. Сейчас в городе существует 550 километров велосипедных дорожек и с каждым годом их становится все больше.

Монреаль, Канада

Район Большого Монреаля уже имеет примерно 3000 километров постоянных велодорожек. В прошлом году чиновники на все лето закрыли несколько основных улиц для проезда транспорта, чтобы поощрить людей пересесть на велосипеды. Всего в Монреале планируют подключить в общую транспортную сеть еще 327 километров велодорожек.

Для дальнейшего уменьшения выбросов и избежания заторов, город инвестировал в услуги доставки велосипедов и электромобилей, а также сделали новые зеленые насаждения.

Барселона, Испания

Барселона имеет самую высокую в Европе плотность движения, из-за чего сталкивается с растущим давлением по уменьшению загрязнения воздуха. В 2013 году там создали план городской мобильности, чтобы усовершенствовать автобусные маршруты и расширить велосипедные и пешеходные дорожки. Также автомобилям с высоким уровнем выбросов запретили въезжать в определенные районы города в час пик.

Кроме того, в Барселоне ввели революционную концепцию Суперблоков. Каждый Суперблок – это область, состоящая из девяти городских кварталов, где движение транспорта перенаправленопо периметру. Там действуют ограничения скорости до 10 километров в час, а стоянки на обочине перенесены на подземные участки. Эти суперблоки поощряют горожан ездить на велосипедах, создавая для пешеходов удобные магистрали и широкие зеленые зоны.

Тайбэй, Тайвань

Тайбэй – это настоящее велосипедное царство. В 2019 году он стал вторым азиатским городом из списка 20-ти, которые являются наиболее благоприятными для велосипедов.

В Тайбэе действует массивная схема государственного субсидирования велосипедов, широкая доступность их проката, а также проводятся ежегодные велосипедные конференции по вопросам градостроительства.

Окленд, Новая Зеландия

В Окленде с 2014 года действует план, который должен уменьшить выбросы до 40% путем экологизации инфраструктуры и изменения способа путешествий и потребления энергии. К 2040 году весь общественный транспорт должен стать электрическим с нулевыми выбросами.

Кроме того, в городе действует программа "Миллион деревьев", в рамках которой уже высадили более миллиона саженцев и еще 1,5 миллиона посадят до 2022 года.

Хойан, Вьетнам

Исторический город, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, разработал собственный велосипедный план, чтобы увеличить использование экологичного транспорта среди жителей и туристов. На сегодняшний день в Хойан усовершенствовали велосипедные маршруты и инфраструктуру, запустили программу государственно-частного партнерства для реализации недорогих велопроектов, а также создали зоны без автомобилей. Ежегодно в туристическую транспортную систему включают все больше электромобилей.

Тшване, Южная Африка

Тшване работает над улучшением городской жизни и его доступности для всех жителей. Хотя пешие прогулки уже являются популярным видом транзита и составляют 29% от всех поездок, город ввел несколько инициатив для стимулирования велосипедного движения.

Сюда входят улицы без автомобилей и фестивали, которые популяризируют использование велотранспорта по дороге на работу. В городе также действует программа по предоставлению бесплатных велосипедов людям, проживающим в неблагополучных районах за пределами города.

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Портленд в штате Орегон, США

Портленд был первым городом США, который еще в 1993 году создал план действий по климату. С тех пор он сократил выбросы углерода на 20%, и это при увеличении населения почти на 40%.

В Портленде ввели программу умного градостроительства и улучшения кварталов. Кроме того, в городе постоянно увеличивают количество транспорта с нулевыми выбросами, а также стимулируют людей к использованию велосипедов.