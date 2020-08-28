Евгений Товкай путешествует по Украине, составил удивительный план и четкую цель. В частности он покоряет горные вершины и прошел уже 500 километров пешком.

О своеи горном вызове, покоренных вершинах и советах для тех, кто не любит сидеть на месте – ярый путешествующий рассказал в эфире "Утро" на 24 канале.

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Он рассказал, что в горах очень жарко, а до Говерлы осталось еще 100 километров. Всего планирует пройти все 600 километров.

Это трудно проходить такие расстояния, но это вполне возможно, если проходить по 50 – 60 километров в день,

– отметил Товкай.

Евгений Товкай / Фото с фейсбука Товкая

Как начал путешествовать

Парень влюбился в горы 5 лет назад. Он начал с польского Закопане. После этого понял, что это его место силы.

Морское око в Хакопане / Фото Алина Олиховская

Также, по мнению Евгения, Поп Иван – самая красивая гора, которую путешествующий советует посетить всем украинцам.

Справка. Поп Иван Черногорский – третья по высоте вершина Черногорского хребта. Высота – 2020 метров. Гора известна также конструкцией "Белый слон", расположенной на вершине. Она скалистая, с каменистыми россыпями.

Как составил маршрут

Над своим маршрутом парень долго не раздумывал. Он взял рюкзак и все необходимое и собрался в дорогу.

Я просто проснулся утром, понял, что надо идти. За 2 дня собрался и отправился,

– рассказал Товкай.

Советы

"Самое главное – это обувь. Также нужно брать как можно меньше вещей. А потом вы вернетесь другим человеком", – заверил Товкай.

Кроме этого он отметил, что сделал целое открытие – в наших селах живут открытые и теплые люди. Они всегда помогут, не ожидая ничего взамен.

"Тебе везде покажут дорогу, накормят, отмоют и отправят дальше в путь. Могут просто дать кусок хлеба, чтобы помочь тебе в пути", – сказал Евгений.

Смотрите видео разговора 24 канала с путешественником, который очень любит горы: