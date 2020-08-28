500 кілометрів пішки за 10 днів: дивовижний досвід українського туриста
Євген Товкай мандрує Україною, має дивовижний план і чітку ціль. Зокрема він підкорює гірські вершини та пройшов уже 500 кілометрів пішки.
Про свій гірський виклик, підкорені вершини та поради для тих, хто не любить сидіти на місці – затятий подорожувальник розповів в ефірі "Ранок" на 24 каналі.
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Він розповів, що в горах дуже спекотно, а до Говерли залишилось ще 100 кілометрів. Загалом планує пройти всі 600 кілометрів.
Це важко проходити такі відстані, але це цілком можливо, якщо проходити по 50 – 60 кілометрів на день,
– зазначив Товкай.
Євген Товкай / Фото з фейсбуку Товкая
Як почав подорожувати
Хлопець закохався в гори 5 років тому. Він почав із польського Закопаного. Після цього зрозумів, що це його місце сили.
Морське око у Закопаному / Фото Аліна Оліховська
Також на думку Євгена, Піп Іван – найкрасивіша гора, яку подорожувальник радить відвідати всім українцям.
Як склав маршрут
Над своїм маршрутом хлопець довго не роздумував. Він узяв наплічник та все необхідне й зібрався в дорогу.
Я просто прокинувся вранці, зрозумів, що треба йти. За 2 дні зібрався і вирушив,
– розповів Товкай.
Поради
"Найголовніше – це взуття. Також потрібно брати якнайменше речей. А потім ви повернетесь іншою людиною", – запевнив Товкай.
Крім цього він зазначив, що зробив ціле відкриття – у наших селах живуть відкриті та теплі люди. Вони завжди допоможуть, не чекаючи нічого натомість.
"Тобі всюди покажуть дорогу, нагодують, відмиють і відправляють далі в путь. Можуть просто дати шматок хліба, щоби допомогти тобі в дорозі", – сказав Євген.
Дивіться відео розмови 24 каналу із подорожувальником, який дуже любить гори: