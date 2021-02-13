В мире есть много загадочных мест, появление которых вызывает многочисленные вопросы. И хотя ученые пытаются найти им логические объяснения, от этого они не становятся менее интересными.

Независимо от того, являетесь ли вы заядлым домоседом или ценителем приключений, эти 5 мистических мест обязательно вас заинтриговают. От некоторых из них в жилах стынет кровь.

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Структура Ришат, Мавритания

Самая большая пустыня мира Сахара знаменита не только своими размерами и засушливым климатом. На ее территории расположилось уникальное природное образование – Глаз Пустыни. Официально эту геологическую аномалию называют Гуэль-Эр-Ришат или коротко Ришат. Даже окружающие его природные ландшафты очень напоминают человеческий глаз.



Структура Ришат, Мавритания / Фото appropriateliving

Ученые много лет ломают голову над тем, как именно образовались идеальные концентрические кольца. Некоторые считают, что это было влияние астероида на протяжении веков. Другие говорят, что это была самая простая процедура естественного геологического истирания и эрозии.

И, конечно, есть такие, что считают аномалию внеземным образованием. Якобы инопланетяне, побывавшие на Земле, обозначили ее для будущих визитов.

Остров Пасхи, Чили

Остров Пасхи расположен посреди Тихого океана и является одним из самых таинственных мест на нашей планете. Многие путешественники и ученые по всему миру размышляют над тем, почему там нет леса, откуда взялись огромные статуи из камня, как туда попали островитяне?

Самой известной достопримечательностью острова Пасхи являются таинственные статуи моаи. Их насчитывается более 900 и все они представляют собой огромные каменные головы, каждая из которых имеет несколько метров в высоту и десятки тонн веса.



Остров Пасхи, Чили / Фото picfair

Считается, что статуи начали изготавливать местные жители в XI веке и делали их почти 500 лет. Они вырезали их в скалах острова Пасхи, вероятно, в горизонтальном положении, а затем перевозили в долину с помощью специальных деревянных платформ.

Первым европейцем, которому удалось достичь острова, стал голландец Якоб Роггевен. Это было в 1722 году, на Пасху, собственно, отсюда и происходит название острова.

Линии Наска, Перу

Линии вокруг пыльных пустынных ландшафтов на юге Перу являются самыми удивительными доисторическими останками по всей Южной Америке.

Рисунки были обнаружены в 1939 году, когда над плато пролетел на самолете американский археолог Пол Косок. Поскольку рисунки достигают десятков метров в длину, распознать их раньше с земли было невозможно.



Линии Наска, Перу / Фото pramathesh

Создавались рисунки на протяжении нескольких веков жителями Южного Перу. Большинство исследований приписывают их создание цивилизации Наска, которая населяла плато до VI века.

Сам процесс создания линий вполне понятен. Поверхность пустыни покрыта темными камнями, и если убрать его, то обнажаются светлые осадочные породы. Именно этот контраст цветов использовали древние индийцы при создании своих рисунков.

А вот как из этих линий получали огромные рисунки, до сих пор непонятно. Также неизвестно их точное назначение. Версий на этот счет много. От самых фантастических – для посадки инопланетных космических кораблей, до вполне реальных – для поклонения богам.

Бермудский треугольник, Атлантический океан

Сказки о потерянных мореходах и пропавших кораблях, разбитых самолетах и даже испарениях людей происходят из вод Бермудского треугольника на протяжении веков.



Бермудский треугольник, Атлантический океан / Фото appropriateliving

Огромную площадь, более полумиллиона квадратных миль, можно назвать Дьявольским треугольником. Некоторые говорят, что в этом месте существуют магнитные аномалии. Другие, что в этом виноваты тропические циклоны, а некоторые говорят, что загадки просто не существует!

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Водопад Вечный огонь, США

В нью-йоркском парке Чеснат Ридж расположен необычный водопад. Его называют водопадом Вечного огня. Необычен он тем, что под его водами постоянно горит огонь, и создан он не искусственным способом, а создала его сама природа.



Водопад Вечный огонь, США / Фото pholder

Он никогда не угасает и ученые утверждают, что возгорание происходит благодаря присутствию органического газа, просачивающегося из подземелья.