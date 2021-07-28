Украина уже разработали множество узкоспециализированных туров. Например, для альпинистов, или ценителей культуры и гастротуристив, отдых с СПА и релаксом или драйвом на фестивалях.

К слову Джарылгачский, Бердянский и не только: маяки Украины, которые нужно посетить

5 причин посетить Украину

Атмосфера

Это может касаться любых музыкальных и книжных фестивалей, ярмарок и фестивалей (кофе, дерунов, вареников - чего душа пожелает!). Несмотря на культурное многообразие, в каждом уголке страны непременно будет своя изюминка.

Невероятная природа

Леса, горы, озера и реки – с востока на запад и с юга на север! Здесь есть и пустыни, и оазисы, два соленых моря и бескрайние поля пшеницы. Можно почувствовать свободу ветра в степях и мощную силу стихий в горах, послушать гром водопадов и тишину озер.

Невообразимо вкусная кухня

Бескрайние поля и степи изобилуют вкусными и природными овощами и фруктами. Кроме стереотипного свежего хлеба, сала и борща – огромное многообразие вкусов национальной кухни.

Приключения и развлечения

В Украине развивается индустрия развлечений. Можно попробовать виндсерфинг, кайт-серфинг, дайвинг, каякинг, рафтинг, вейкбординг, скалолазание, прыжки с парашютом, прыжки на банджи или мотоцикле и еще большое количество экстремальных приключений.

Релакс и SPA

Найти свой дзен – попробовать различные виды массажа, пройти специальные процедуры для лица и тела, а еще - релакс в карпатских чанах, фитнес-программы и йога-ретриты. Украина идеально подходит для восстановления сил и внутреннего равновесия.

К слову, недавно туристов уже приглашали провести лето в Украине. Самые красивые природные локации собрали в одном ролике – красота нашей страны завораживает.