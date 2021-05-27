5 озер Львовщины: идеальные места для весеннего пикника, где можно и порыбачить

Как только приближаются выходные хочется провести их на природе. На территории Львовщины около 30 озер, впрочем, несколько, где можно не только пожарить шашлык, но и порыбачить.

Вот 5 озер, где можно удачно отдохнуть у воды. Самое главное, что каждое из них расположено недалеко от Львова.

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Озеро "Навария" (Щирецкое водохранилище)

Это водохранилище на реке Щирка, расположенное в селе Навария. Водоем огромных размеров, а на его окраинах расположены места для отдыха: беседки, мангалы и пляжная зона, откуда лучший вид на озеро. Однако купаться не рекомендуют из-за загрязнения сточными водами. Здесь можно порыбачить и даже попробовать погрести, если разрешат. Дело в том, что на берегу есть гребная база.

Яновский общественный стал

Это рукотворный водоем, недалеко Ивано-Франкового. Восточная и северо-восточная часть пруда прилегает к заповеднику "Расточье". Озеро известно как место отдыха во время перелетов и зимовки многих видов птиц.

Здесь есть беседки с мангалами и дровами, и можно порыбачить. Кроме этого, есть пляжная зона и детская площадка.

Гамалиевское водохранилище

Это место еще называется "Львовское море". Берег оснащен бетонными плитами, есть беседки с мангалом. Однако наибольшей популярностью водоем пользуется среди рыбаков.

В отличие от предыдущих озер, вход сюда платный – 20 гривен, рыбалка – 100.

Озеро Вижомля

Одно из крупнейших озер Львовщины. Замечательное место для пикника с возможностью искупаться и позагорать. Часто туристы приезжают с палатками. Кроме того, здесь можно порыбачить.

Черные озера

Они получили такое название из-за цвета воды. Территория Черных озер является одной из рекреационных зон Яворовского национального парка. Здесь обустроены места для отдыха: беседки, летние туристические навесы, мангалы, места для разведения костров. Чуть дальше можно и порыбачить.