5 объектов, ради которых стоит поехать на Маврикий: чем остров привлекает туристов

Маврикий до пандемии был одним из самых популярных экзотических курортов. Туристов привлекали волшебные пляжи с 7 цветными песчинками, дайвинг у кораллового рифа и невероятные пейзажи вокруг.

Маврикий открывает границы для туристов с 15 июля. Островную страну смогут посетить и туристы из Украины. Для того придется сдать несколько ПЦР-тестов и пробыть на карантине в отеле минимум 14 дней. Но пляжи и бассейны в комплексах отдыха будут открыты для посещений.

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Экзотика на острове Маврикий: 5 объектов

Маврикий – это островное богатое африканское государство в Индийском океане. Его называют изумрудной звездой, поскольку здесь очень живописная природа и редкая фауна.

Кроме того, на Маврикии есть 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая – здание Ааправаси-Гхат (Aapravasi Ghat). Она стала первым пунктом приема трудовых мигрантов из Индии.

Второй объект – это гора Леморн Брабант (Le Morne Brabant), в пещерах которой прятались рабы, бежавшие из плена.

Если от этой горы немного полетать дроном вдоль побережья Ле-Морн, то можно увидеть невероятный подводный водопад. На самом деле это визуальная иллюзия, которую формируют подводные течения, несущие песок и стекают с края океанского дна.

Остров окружен огромным коралловым рифом – третьим по величине в мире! Он называется Сая-де-Малья (Saya Del Malha). Дайверам здесь тоже будет развлечение.

Стоит посетить "Природный мост", который в оригинале называется Pont Naturel. Это естественный скальный комплекс, который обожают туристы из-за живописных пейзажей и ярких фото. Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что во время волн от водных брызг на фото появляется радуга.

Еще одна природная достопримечательность – Cемикцветные Пески. Это дюны, состоящие из песчинок 7 различных цветов. Аналогов этого явления нет в мире – его можно увидеть только на острове Маврикий.