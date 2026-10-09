Низкие цены и теплое море: 5 островов в Европе, о которых вы, возможно, даже не слышали
В Европе есть много популярных средиземноморских островов, которые в разгар лета превращаются в настоящие муравейники из туристов. Но помимо переполненных пляжей и улиц, цены в высокий сезон взлетают до небес. Однако, к счастью, еще сохранились места, о которых мало кто знает, а цены здесь приятно удивят.
Издание Travel Off Path рассказало о 5 европейских островах, которые по-прежнему малоизвестны среди туристов. Они предлагают солнечную погоду, красивую природу и более низкие цены.
Какой остров в Европе выбрать для отпуска летом 2027 года?
1. Самос, Греция
Греческий остров Самос расположен в Эгейском море у берегов Турции. В отличие от скалистых и засушливых островов Киклад, Самос очень зеленый. Здесь много лесов и живописных гор. Эксперты по путешествиям советуют арендовать автомобиль и отправиться на нем в горные деревни, где в семейных тавернах можно попробовать пиво всего за 4 доллара. Обязательно возьмите с собой удобную обувь, чтобы прогуляться по горным тропам.
Также туристам стоит посетить Герайон – руины древнего храма богини Геры, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Невероятный остров Самос / Фото Travel Off Path
2. Вис, Хорватия
Неудивительно, что большинство туристов никогда не слышали о Висе. Этот остров использовался как секретная югославская военная база и был закрыт для иностранных посетителей до 1989 года. Именно из-за изоляции он пропустил волну коммерческого развития, охватившую другие хорватские острова. Сейчас здесь царит нетронутая природа, которая в сочетании с видами на лазурное море поражает с первого взгляда. Вис – самый удаленный от материковой части Хорватии обитаемый остров, поэтому это еще одна причина, почему здесь нет толп туристов.
На острове Вис стоит исследовать заброшенные подводные туннели, проложенные прямо в прибрежных скалах, увидеть римские руины и отправиться на лодке к соседнему острову Бишево, чтобы посетить Голубую пещеру.
3. Гозо, Мальта
Большинство туристов, отправляющихся на Мальту, исследуют именно главный остров и забывают о меньшем и более спокойном Гозо, до которого можно добраться на пароме с Мальты за 45 минут. Атмосфера здесь совершенно иная – более спокойная и даже сонная. Кстати, город Виктория на острове Гозо признали Европейской столицей культуры-2031, так что вполне возможно, что в ближайшие годы популярность Гозо возрастет.
Остров Гозо на Мальте / Фото Travel Off Path
4. Сант-Антиоко, Италия
О Сардинии слышали все туристы, а вот о Сант-Антиоко, который расположен совсем рядом, – единицы. Этот остров соединен с Сардинией искусственной дамбой и мостом, который первыми построили римляне. Сант-Антиоко не ориентируется на туристов, и в этом его привлекательность. Здесь царит абсолютно аутентичная атмосфера и повседневный ритм жизни. В то же время пляжи и природа на Сант-Антиоко удивят даже тех туристов, которые уже побывали на самых популярных островах Европы.
5. Итака, Греция
Остров Итака известен всем как родной дом легендарного Одиссея, но туристов здесь все равно мало из-за сложной логистики. Чтобы добраться до Итаки, нужно лететь на соседнюю Кефалонию, а затем плыть на пароме через пролив. Именно благодаря отсутствию наплыва туристов Итака сохраняет свою мифологическую и спокойную атмосферу. Природа на острове очень красива – здесь есть укромные бухты и крутые холмы, покрытые оливковыми деревьями.
Туристам обязательно стоит посетить рыбацкую деревушку Киони, расположенную в очень красивой бухте. Хотя пейзажи вокруг стоят миллиона, цены в местных тавернах значительно доступнее, чем на Санторини или Миконосе.