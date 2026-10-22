Опытная путешественница Кейтлин Розати, побывавшая в одиночку в более чем 100 странах мира, поделилась с изданием Business Insider пятью направлениями, которые стоит рассмотреть новичкам.

Куда поехать в одиночное путешествие?

Таиланд

Эта страна подойдет тем, кто хочет совместить знакомство с местной культурой с пляжным отдыхом и гастрономией. В Бангкоке можно попробовать блюда уличной кухни, побывать на ночных рынках и найти варианты проживания в соответствии со своим бюджетом. Для отдыха среди тропической природы туристка советует острова Самуи и Пхи-Пхи.

Новая Зеландия

Туристка рекомендует автомобильное путешествие по Южному острову, известному своими живописными пейзажами. Среди самых ярких мест туристка упоминает озеро Пукаки с голубой водой и горные пейзажи Ройс-Пик.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Италия

В Италии точно есть чем заняться туристам, которые отправляются в путь самостоятельно. Можно покататься на гондоле в Венеции, прогуляться по старинным улочкам или присоединиться к экскурсии по Риму.

Среди любимых мест путешественница выделила римский район Трастевере, а также рекомендует обратить внимание на винодельни Тосканы. По словам путешественницы, в Италию она бы неоднократно возвращалась без компании.

Узбекистан

Для Кейтлин Узбекистан стал неожиданным открытием. Ее заинтересовали исторические достопримечательности и особая атмосфера древних городов. Туристка выделила архитектурное наследие Самарканда, а в Ташкенте – базар Чорсу и другие достопримечательности.

Исландия

Сюда стоит заглянуть любителям необычных природных ландшафтов. Среди главных достопримечательностей страны – водопады, гейзеры, вулканические пейзажи и возможность наблюдать за северным сиянием.

Во время экскурсии по маршруту "Золотое кольцо" путешественница встретила немало женщин, которые исследовали страну самостоятельно. Однако минусом Исландии являются высокие цены. Даже кровать в общем номере хостела может обойтись как минимум в 50 долларов за ночь.

Выбирая страну для первого самостоятельного путешествия, стоит ориентироваться прежде всего на собственные интересы и финансовые возможности.