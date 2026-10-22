Досвідчена мандрівниця Кейтлін Розаті, яка побувала наодинці у більш ніж 100 країнах світу, поділилася з виданням Business Insider п’ятьма напрямками, які варто розглянути новачкам.

Куди поїхати в подорож наодинці?

Таїланд

Ця країна підійде тим, хто хоче поєднати місцеву культуру з пляжним відпочинком та гастрономією. У Бангкоку можна спробувати страви вуличної кухні, побувати на нічних ринках та знайти варіанти проживання відповідно до власного бюджету. Для відпочинку серед тропічної природи туристка радить острови Самуї та Пхіпхі.

Нова Зеландія

Туристка рекомендує автомобільну мандрівку Південним островом, відомим своїми мальовничими пейзажами. Серед найяскравіших місць туристка згадує озеро Пукакі з блакитною водою та гірські краєвиди Ройс-Пік.

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Італія

В Італії точно є чим зайнятися туристам, які вирушають у дорогу самостійно. Можна покататися на гондолі у Венеції, прогулятися старовинними вулицями чи долучитися до екскурсії Римом.

Серед улюблених місць мандрівниця виділила римський район Трастевере, а також звернути увагу на виноробні Тоскани. За словами мандрівниці, до Італії вона б неодноразово поверталася без компанії.

Узбекистан

Для Кейтлін Узбекистан став несподіваним відкриттям. Її зацікавили історичні пам’ятки та особлива атмосфера стародавніх міст. Туристка виділила архітектурну спадщину Самарканді, а в Ташкенті – базар Чорсу та інші визначні місця.

Ісландія

Сюди варто навідатися любителям незвичайних природних ландшафтів. Серед головних принад країни – водоспади, гейзери, вулканічні краєвиди та можливість спостерігати за північним сяйвом.

Під час екскурсії маршрутом "Золоте кільце" мандрівниця зустріла чимало жінок, які досліджували країну самостійно. Проте мінусом Ісландії є високі ціни. Навіть ліжко у спільному номері хостелу може обійтися мінімум у 50 доларів за ніч.

Обираючи країну для першої самостійної мандрівки, варто заважати насамперед на власні інтереси та фінансові можливості.