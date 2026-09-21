Выбор направлений для круизного путешествия довольно широк, пишет Express.

Какие круизы самые интересные?

Есть варианты для тех, кто хочет увидеть ледники и фьорды, познакомиться с древней историей или полюбоваться инженерными сооружениями. Далее расскажем о пяти самых интересных направлениях для круиза.

Норвежские фьорды

Круиз вдоль норвежского побережья позволяет увидеть отвесные горы, скалистые берега и многочисленные водопады прямо с борта лайнера. Путешествовать по этому маршруту можно в течение всего года. Однако зимнее путешествие имеет свою особенность – в этот период можно увидеть ледники.

Антарктида

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Когда-то Антарктиду могли увидеть только участники специальных экспедиций. Сегодня же можно отправиться на ледяной континент в рамках круизного путешествия.

Пассажирские лайнеры дают возможность исследовать заснеженные ландшафты и дикую природу Антарктиды, при этом обеспечивая комфорт во время пребывания на борту.

Река Нил, Египет

Круиз по Нилу станет интересным вариантом для тех, кто хочет лучше познакомиться с Древним Египтом. Маршрут проходит недалеко от известных храмов и гробниц, связанных с фараонами и историей древней цивилизации.

Помимо исторических достопримечательностей, во время такого путешествия можно посетить местные рынки, попробовать традиционные блюда и увидеть современную жизнь Египта.

Аляска

Круиз по Аляске открывает доступ к грандиозным природным ландшафтам – от ледяных полей Джуно до живописных железнодорожных маршрутов Юкона. Это направление подойдет тем, кто хочет совместить морское путешествие с знакомством с дикой природой.

Панамский канал

Путешествие по Панамскому каналу сочетает природные и рукотворные достопримечательности. Во время круиза можно увидеть густые тропические джунгли, пляжи, большие города и населенные пункты с местной культурой, магазинами и активной городской жизнью.

Главной особенностью маршрута остается сам Панамский канал – одно из самых известных масштабных инженерных сооружений в мире. Круиз дает возможность увидеть его во время прохождения водного пути.