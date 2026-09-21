Вибір напрямків для круїзної подорожі досить широкий, пише Express.

Які є найцікавіші круїзи?

Є варіанти для тих, хто хоче побачити льодовики й фіорди, познайомитися з давньої історією чи побачити інженерні споруди. Далі розповімо про п’ять найцікавіших напрямків для круїзу.

Норвезькі фіорди

Круїз вздовж норвезького узбережжя дозволяє побачити стрімкі гори, скелясті береги й численні водоспади просто з борту лайнера. Мандрувати цим маршрутом можна протягом усього року. Однак зимова подорож має свою особливість – у цей період можна побачити льодовики.

Антарктида

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Колись Антарктиду могли побачити лише учасники спеціальних експедицій. Сьогодні ж можна вирушити до крижаного континенту в рамках круїзної подорожі.

Пасажирські лайнери дають можливість досліджувати засніжені ландшафти й дику природу Антарктиди, при цьому забезпечуючи комфорт під час перебування на борту.

Річка Ніл, Єгипет

Круїз Нілом стане цікавим варіантом для тих, хто хоче краще познайомитися зі Стародавнім Єгиптом. Маршрут проходить неподалік відомих храмів і гробниць, пов’язані з фараонами та історією давньої цивілізації.

Крім історичних пам’яок, під час такої подорожі можна відвідати місцеві ринки, спробувати традиційні страви й побачити сучасне життя Єгипту.

Аляска

Круїз Аляскою відкриває доступ до масштабних природних ландшафтів – від крижаних полів Джуно до мальовничих маршрутів залізницею Юкону. Цей напрямок підійде для тих, хто хоче поєднати морську подорож зі знайомством із дикою природою.

Панамський канал

Подорож Панамським каналом поєднує природні та рукотворні пам’ятки. Під час круїзу можна побачити густі тропічні джунглі, пляжі, великі міста та населені пункти з місцевою культурою, магазинами та активним міським життям.

Головною особливістю маршруту залишається сам Панамський канал – одна з найвідоміших масштабних інженерних споруд у світі. Круїз дає можливість побачити її під час проходження водного шляху.