Топ 3 места во Львове, о которых не знают даже местные и которые стоит посетить
Львов 1 – 3 мая празднует День города. Этому прекрасному городу исполнилось 770 лет, поэтому это отличный повод прогуляться интересными локациями, еще и в солнечные и теплые выходные.
Традиционно в эти дни город окутан праздничной атмосферой, поэтому советуем гулять не только знакомыми маршрутами, но и открывать для себя что-то необычное, пишет 24 Канал.
Иногда может казаться, что в родном городе уже видел все, однако есть места, которые могут приятно удивить даже местных. Несколько локаций не всегда попадают в стандартные туристические гиды, но заслуживают внимания гостей города и львовян.
Какие необычные места стоит увидеть во Львове?
Пластилиновый дом
Это здание поражает каждого, кто впервые его видит, пишет Lviv Travel. Оно выглядит так, как будто его создали не из кирпича, а из пластилина. В определенной степени может показаться как будто вы попали где-то в Барселону и любуетесь работами Гауди.
Причудливые формы, плавные линии и сказочный вид делают ее одной из самых нестандартных в мире. Когда-то здесь стояла обычная вилла 30-х годов, но после реконструкции она превратилась в настоящий арт-объект.
Автором необычного здания является львовский архитектор Николай Сеник. По его словам, он воссоздал этот проект из своего сна. В результате возник причудливый дом, который нередко становится фотолокацией. Найти дом можно на улице Центнеровка, 16.
Впечатляющий пластилиновый дом во Львове / Фото Pexels
Башня в Стрыйском парке
Эту локацию легко пропустить, но стоит увидеть хотя бы раз, говорится в фейсбук-сообщении Оли Ониськовец. Это сказочное сооружение из камня и красного кирпича появилось еще в 1894 году и выполняло роль водонапорной башни.
Внутри был резервуар на 60 тысяч литров воды, а сам проект создали известные архитекторы того времени. Впоследствии здание потеряло техническое назначение, однако в 1976 году получило новую жизнь как легендарное кафе "Башня".
Сегодня башня имеет статус памятника архитектуры местного значения и гармонично вписывается в атмосферу парка. Выглядит она как миниатюрный замок или сторожевая башня, поэтому туристы часто путают ее с декоративным сооружением.
Это одно из самых романтичных мест во Львове, где проходят фотосессии. Башня высотой 25 метров имеет смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на парк и часть города.
Эффектная башня в Стрыйском парке / Фото с фейсбука
Парк миниатюр
Недавно во Львове открылось пространство, в котором за один день можно посетить сразу несколько стран, пишут на сайте Mini Svit. В парке представлены детальные 3-D модели известных достопримечательностей мира – от Эйфелевой башни до пирамид Египта.
Среди миниатюр – Тадж-Махал, Сиднейский оперный театр, Статуя Свободы, Пизанская башня и даже Бурдж-Халифа. Некоторые инсталляции достигают нескольких метров в высоту.
Этот проект создан не только для развлечения, но и дня знакомства с мировой культурой и архитектурой. Здесь будет интересно и взрослым, и детям.
Кроме того, на выходных всегда хорошей идеей будет прогулка по Шевченковскому гаю. С 14 марта в Шевченковский гай снова будет ездить автобус №99, соединяющий музей с Площадью Галицкой в центре города, пишет "Твой город". И курсировать он будет только по выходным.
Во Львове все еще продолжают цвести сакуры и магнолии в парке имени Иоанна Павла II, доме Франко и других популярных локациях Львова. В мае – июне уже цветут азалии, глицинии, розовые боярышники, и разноцветные рододендроны, а в июле можно насладиться лавандой и гортензиями.
Улица Ставропигийская – самая короткая во Львове. Она тянется от площади Рынок лишь на 70 метров, но на этом малом отрезке спрятаны настоящие сокровища – к примеру, в доме 11 в 1776 году вышла первая в Украине газета на французском языке.
