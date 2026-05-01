Топ 3 места во Львове, о которых не знают даже местные и которые стоит посетить

Львов 1 – 3 мая празднует День города. Этому прекрасному городу исполнилось 770 лет, поэтому это отличный повод прогуляться интересными локациями, еще и в солнечные и теплые выходные.

Традиционно в эти дни город окутан праздничной атмосферой, поэтому советуем гулять не только знакомыми маршрутами, но и открывать для себя что-то необычное, пишет 24 Канал.

Читайте также Этот костел в советский период был складом, а сегодня – это одна из величайших святынь Украины

Иногда может казаться, что в родном городе уже видел все, однако есть места, которые могут приятно удивить даже местных. Несколько локаций не всегда попадают в стандартные туристические гиды, но заслуживают внимания гостей города и львовян.

Какие необычные места стоит увидеть во Львове?

Пластилиновый дом

Это здание поражает каждого, кто впервые его видит, пишет Lviv Travel. Оно выглядит так, как будто его создали не из кирпича, а из пластилина. В определенной степени может показаться как будто вы попали где-то в Барселону и любуетесь работами Гауди.

Причудливые формы, плавные линии и сказочный вид делают ее одной из самых нестандартных в мире. Когда-то здесь стояла обычная вилла 30-х годов, но после реконструкции она превратилась в настоящий арт-объект.

Автором необычного здания является львовский архитектор Николай Сеник. По его словам, он воссоздал этот проект из своего сна. В результате возник причудливый дом, который нередко становится фотолокацией. Найти дом можно на улице Центнеровка, 16.



Впечатляющий пластилиновый дом во Львове / Фото Pexels

Башня в Стрыйском парке

Эту локацию легко пропустить, но стоит увидеть хотя бы раз, говорится в фейсбук-сообщении Оли Ониськовец. Это сказочное сооружение из камня и красного кирпича появилось еще в 1894 году и выполняло роль водонапорной башни.

Внутри был резервуар на 60 тысяч литров воды, а сам проект создали известные архитекторы того времени. Впоследствии здание потеряло техническое назначение, однако в 1976 году получило новую жизнь как легендарное кафе "Башня".

Сегодня башня имеет статус памятника архитектуры местного значения и гармонично вписывается в атмосферу парка. Выглядит она как миниатюрный замок или сторожевая башня, поэтому туристы часто путают ее с декоративным сооружением.

Это одно из самых романтичных мест во Львове, где проходят фотосессии. Башня высотой 25 метров имеет смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на парк и часть города.



Эффектная башня в Стрыйском парке / Фото с фейсбука

Парк миниатюр

Недавно во Львове открылось пространство, в котором за один день можно посетить сразу несколько стран, пишут на сайте Mini Svit. В парке представлены детальные 3-D модели известных достопримечательностей мира – от Эйфелевой башни до пирамид Египта.

Среди миниатюр – Тадж-Махал, Сиднейский оперный театр, Статуя Свободы, Пизанская башня и даже Бурдж-Халифа. Некоторые инсталляции достигают нескольких метров в высоту.

Этот проект создан не только для развлечения, но и дня знакомства с мировой культурой и архитектурой. Здесь будет интересно и взрослым, и детям.

Кроме того, на выходных всегда хорошей идеей будет прогулка по Шевченковскому гаю. С 14 марта в Шевченковский гай снова будет ездить автобус №99, соединяющий музей с Площадью Галицкой в центре города, пишет "Твой город". И курсировать он будет только по выходным.

Что еще о Львове стоит прочитать?

Во Львове все еще продолжают цвести сакуры и магнолии в парке имени Иоанна Павла II, доме Франко и других популярных локациях Львова. В мае – июне уже цветут азалии, глицинии, розовые боярышники, и разноцветные рододендроны, а в июле можно насладиться лавандой и гортензиями.

Улица Ставропигийская – самая короткая во Львове. Она тянется от площади Рынок лишь на 70 метров, но на этом малом отрезке спрятаны настоящие сокровища – к примеру, в доме 11 в 1776 году вышла первая в Украине газета на французском языке.