Вода здесь напоминает Мальдивы: 3 невероятно красивых карьера в Украине для летнего отдыха

Летняя жара заставляет искать любой способ охладиться. Когда море далеко, а бассейны переполнены, альтернативой могут стать карьеры с кристально чистой водой. Некоторые из них настолько поражают своим бирюзовым цветом, что на фотографиях их легко спутать с популярными тропическими курортами.

В Украине есть немало мест, где можно не только освежиться в жаркий день, но и насладиться живописными пейзажами. 24 Канал рассказывает о трёх карьерах, вода в которых напоминает Мальдивы и каждое лето привлекает тысячи туристов.

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Какие карьеры в Украине стоит увидеть?

Дружбовский карьер (Житомирская область)

Дружбовский карьер расположен недалеко от поселка Дружба в Коростенском районе Житомирской области. В последние годы он стал одним из самых популярных мест летнего отдыха в Украине благодаря своей необычной бирюзовой воде и белым песчаным берегам.

Карьер появился после Второй мировой войны, когда здесь начали добывать камень для восстановления городов. Работы продолжались несколько десятилетий, а после прекращения добычи котлован постепенно заполнился подземными и дождевыми водами, образовав глубокое озеро. Максимальная глубина водоема достигает около 30 метров.

Особенностью карьера является прозрачная вода с ярким голубовато-бирюзовым оттенком, белые песчаные склоны и сосновый лес вокруг. Именно из-за этих пейзажей это место часто называют "украинскими Мальдивами".

Несмотря на популярность среди туристов, купание здесь запрещено, но это не останавливает отдыхающих.

Виды на Дружбовском карьере: видео druzhbivsky_kareyr

Базальтовое озеро (Ровенская область)

Базальтовое озеро расположено возле одноименного села в Ровенской области. Оно образовалось на месте затопленного базальтового карьера, где на протяжении многих лет добывали вулканическую породу.

После завершения промышленных работ карьер заполнился водой, образовав живописное озеро. Его главной изюминкой стали огромные базальтовые колонны шестиугольной формы, образовавшиеся миллионы лет назад в результате остывания вулканической лавы. Именно они делают это место уникальным не только для Украины, но и для всей Европы.

Вода в озере очень чистая и имеет насыщенный изумрудно-бирюзовый оттенок. Посреди водоёма расположен небольшой остров, покрытый деревьями.

Официального пляжа на озере нет, но летом сюда регулярно приезжают туристы, которые загорают на каменистых берегах и купаются на свой страх и риск. Из-за значительной глубины и крутых склонов водоёма здесь следует быть особенно осторожными. А лучше – просто устроить пикник на берегу.

Живописное Базальтовое озеро: видео _liudasergiienko

Черепашинецкий карьер (Винницкая область)

Когда-то здесь добывали гранит, а со временем карьер наполнился родниковой водой и превратился в популярное место отдыха.

Водоем известен своей необыкновенно прозрачной бирюзовой водой. Вдоль берегов растет сосновый лес, создающий приятную тень даже в самые жаркие дни. Сочетание белого песка, зеленых деревьев и голубой воды напоминает средиземноморские курорты.

В отличие от многих других затопленных карьеров, возле Черепашинецкого карьера постепенно сформировалась туристическая инфраструктура. Здесь есть обустроенные места для отдыха, работают зоны с беседками, можно арендовать шезлонги, есть водные развлечения и т. д.

Черепашинецкий карьер: фото odisseyua

Несмотря на наличие пляжной инфраструктуры, отдыхающим следует помнить, что карьер остаётся глубоким водоёмом, поэтому купаться следует только в отведенных для этого местах и соблюдать правила безопасности.