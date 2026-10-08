Об этом случае рассказало издание The New York Times. Брайс регулярно ходит в походы и занимается скалолазанием, однако на этот раз он ошибся с маршрутом и оказался на опасном участке Краун-Маунтин в Британской Колумбии.

Что пошло не по плану во время похода?

Брайс регулярно ходит в походы и 4–5 раз в неделю занимается в крытом скалолазном зале. Он уже бывал на вершине Краун-Маунтин, однако ранее не проходил тот маршрут, который на этот раз спланировал с помощью Claude – чат-бота компании Anthropic.

В субботу в 7:30 утра парень вышел из дома в Ванкувере. Впереди его ждал примерно восьмичасовой поход от вершины Граус-Маунтин до Краун-Маунтин и обратно. С собой Брайс взял рюкзак весом около 9 килограммов. В нем были альпинистская обувь, жгут, две бутылки воды, шлем и другое снаряжение.

До вершины Граус-Маунтин, расположенной примерно на высоте 1 250 метров, он добрался на гондоле. Далее началась более сложная часть маршрута. Парень прошел по каменистой тропе, а затем спустился в долину, заполненную валунами. Четких указателей маршрута не было, поэтому Брайс решил самостоятельно сориентироваться и направился к тому, что, как он полагал, было Crown Couloir – сложным маршрутом на склоне Краун-Маунтин.

Однако на самом деле он случайно оказался на Widowmaker Arete – крутой открытой скале, для восхождения на которую обычно требуются веревки и другое альпинистское снаряжение.

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Это была моя ошибка, это была моя ошибка,

– сказал Брайс в интервью.

Парень продолжал подниматься, используя руки и ноги. Он думал, что находится на Crown Couloir, но местность становилась все сложнее. В конце концов Брайс оказался перед почти вертикальной скалой. Под ногами у него был участок земли шириной примерно 1,5 метра, сзади крутой обрыв, а впереди скала.

Как удалось спасти 16-летнего туриста?

Поняв, что самостоятельно продолжить путь не может, Брайс позвонил матери. Она поддерживала его увлечение скалолазанием, но всегда просила не отправляться в горы в одиночку. После этого парень обратился за помощью к Королевской канадской конной полиции. Правоохранители сообщили о ситуации в North Shore Rescue – волонтерскую поисково-спасательную команду в Ванкувере.



Как спасатели спасали Брайса / фото North Shore Rescue

Спасатели связались с Брайсом по мобильному телефону, определили его точное местонахождение и направили к нему вертолет. Пока парень ждал, двое скалолазов, услышавших его крики о помощи, подошли к нему. Они дали Брайсу батончик мюсли и термоодеяло. Взамен парень передал им налобный фонарь, который им был нужен.

Примерно через час прибыл вертолет. Однако забрать Брайса непосредственно с того места было невозможно: он находился слишком близко к горе, и лопасти вертолета могли задеть скалу. Тогда двое спасателей спустились на скалу над парнем. Один из них с помощью веревки добрался до Брайса и помог ему переместиться в другую точку. Оттуда вертолет уже мог безопасно приблизиться.

Сам Брайс не винит Claude в том, что произошло. Он признал, что ошибся, оказавшись на Widowmaker Arete. Для планирования маршрута парень также использовал Google Maps, AllTrails и другие инструменты. После спасения Пол Марки, который занимается альпинизмом более пяти десятилетий, посоветовал Брайсу не полагаться на искусственный интеллект при планировании маршрутов и ходить в горы с напарником.

Он также подчеркнул, что туристам, решившим использовать ИИ, необходимы хорошие практические знания и умение самостоятельно оценивать предлагаемые маршруты. Брайс после пережитого не собирается отказываться от скалолазания. Одна из его целей – стать самым молодым канадцем, взошедшим на вершину Эвереста.

Но его отношение к искусственному интеллекту изменилось. Парень сказал, что и в дальнейшем будет использовать ИИ для бизнеса, бронирования встреч и изучения нового. Но для планирования маршрутов больше нет.