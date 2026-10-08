Про цей випадок розповіло видання The New York Times. Брайс регулярно ходить у походи та займається скелелазінням, однак цього разу помилився з маршрутом і опинився на небезпечній ділянці Краун-Маунтін у Британській Колумбії.

Що пішло не за планом під час походу?

Брайс регулярно ходить у походи та 4 – 5 разів на тиждень займається у критому скелелазному залі. Він уже бував на вершині Краун-Маунтін, однак раніше не проходив маршрутом, який цього разу спланував за допомогою Claude – чат-бота компанії Anthropic.

У суботу о 7:30 ранку хлопець вийшов із дому у Ванкувері. Попереду на нього чекав приблизно восьмигодинний похід від вершини Граус-Маунтін до Краун-Маунтін і назад. Із собою Брайс узяв рюкзак вагою близько 9 кілограмів. Там були альпіністське взуття, джгут, дві пляшки води, шолом та інше спорядження.

До вершини Граус-Маунтін, яка розташована приблизно на висоті 1 250 метрів, він дістався гондолою. Далі почалася складніша частина маршруту. Хлопець пройшов кам'янистою стежкою, а потім спустився в долину, заповнену валунами. Чітких позначок маршруту не було, тому Брайс вирішив сам зорієнтуватися та попрямував до того, що, як він вважав, було Crown Couloir – складним маршрутом на схилі Краун-Маунтін.

Однак насправді він випадково опинився на Widowmaker Arete – крутій відкритій скелі, для підйому на яку зазвичай потрібні мотузки та інше альпіністське спорядження.

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Це була моя помилка, це була моя помилка,

– сказав Брайс в інтерв'ю.

Хлопець продовжував підніматися, використовуючи руки та ноги. Він думав, що перебуває на Crown Couloir, але місцевість ставала дедалі складнішою. Зрештою Брайс опинився перед майже вертикальною скелею. Під ногами в нього була ділянка ґрунту завширшки приблизно 1,5 метра, позаду крутий обрив, а попереду скеля.

Як 16-річного туриста вдалося врятувати?

Зрозумівши, що самостійно продовжити шлях не може, Брайс зателефонував матері. Вона підтримувала його захоплення скелелазінням, але завжди просила не вирушати в гори самому. Після цього хлопець звернувся по допомогу до Королівської канадської кінної поліції. Правоохоронці повідомили про ситуацію North Shore Rescue – волонтерській пошуково-рятувальній команді у Ванкувері.



Як рятувальники рятували Брайса / фото North Shore Rescue

Рятувальники зв'язалися з Брайсом через мобільний телефон, визначили його точне місцезнаходження та направили до нього вертоліт. Поки хлопець чекав, двоє скелелазів, які почули його крики про допомогу, підійшли до нього. Вони дали Брайсу батончик мюслі та термоковдру. Натомість хлопець передав їм налобний ліхтар, який був потрібен їм.

Приблизно через годину прибув вертоліт. Проте забрати Брайса безпосередньо з його місця було неможливо: він перебував надто близько до гори, і лопаті вертольота могли зачепити скелю. Тоді двоє рятувальників спустилися на скелю над хлопцем. Один із них за допомогою мотузки дістався до Брайса та допоміг йому переміститися до іншої точки. Звідти вертоліт уже міг безпечно наблизитися.

Сам Брайс не звинувачує Claude у тому, що сталося. Він визнав, що помилився, коли опинився на Widowmaker Arete. Для планування маршруту хлопець також використовував Google Maps, AllTrails та інші інструменти. Після порятунку Пол Маркі, який займається сходженнями понад п'ять десятиліть, порадив Брайсу не покладатися на штучний інтелект під час планування маршрутів і ходити в гори з партнером.

Він також наголосив, що туристам, які вирішують використовувати ШІ, необхідні хороші практичні знання та вміння самостійно оцінювати запропоновані маршрути. Брайс після пережитого не збирається відмовлятися від скелелазіння. Однією з його цілей є стати наймолодшим канадцем, який піднявся на вершину Евересту.

Але його ставлення до штучного інтелекту змінилося. Хлопець сказав, що ШІ підходить для бізнесу, бронювання зустрічей та вивчення нового. Але для планування маршрутів більше ні.