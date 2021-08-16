15 удивительных мест во Франции, где нет толпы туристов фото

Франция может поражать не только романтическим Парижем, но и спокойными речными пляжами в Ардечи или тайными каньонами Лангедока. Travel 24 рассказывает о малоизвестных, но невероятно красивых локациях.

Безлюдные места всегда привлекают туристов. Именно в таких локациях можно найти гармонию с собой и по-настоящему отдохнуть. А чтобы их было легче найти, мы делимся с вами точными координатами на карте.

Интересно знать Живописные водоемы Украины, о которых мало кто знает, а зря: летняя подборка

10 удивительных мест во Франции, где можно побыть наедине с природой

Парк Пирене

Озеро Хуац в национальном парке Пирене, который находится на границе с Испанией. Сюда стоит приехать, чтобы насладиться невероятным природным тандемом гор, рек и озер. Пирене также славится одним из самых высоких в мире водопадов – Большой Каскад.

Координаты: 42.8427, 0.1400



Невероятная природа в парке Пирене / Фото Daily mail

Река Ардеш

Если вы хотите поплавать в окружении скал, двигайтесь к реке Ардеш, которая протекает через знаменитую естественную арку с пляжами с обеих сторон. В этом месте можно найти пещерный тоннель.

Координаты: 44.3837, 4.4186



Скалы и река Ардеш – прекрасное место для отдыха / Фото the good life france

Замок на реке

Замок на реке Шато-де-валь, расположившийся в регионе Овернь в юго-центральной части Франции. У подножия дворца невероятные пляжи, но, если вы хотите уединиться с природой, двигайтесь в окрестности поселения Ле Монти. Там есть безлюдные скалистые берега, с которых открывается вид.

Координаты: 45.4352, 2.5015



Замок на воде / Фото Dordogne valley travel

Замок Кастельбук

Замок Кастельбук разместился на скалах в регионе Лангедок-Руссильон. Внизу протекает река Тарн – она ​​прекрасно подойдет для плавания и катания на байдарках.

Координаты: 44.3394, 3.4677



Река у подножья замка Кастельбук / Фото Daily mail

Каньон реки Вердон

Прованс-Альпы позволит насладиться кристально чистой рекой Вердон. Здесь повсюду безлюдные и дикие каньоны, где можно насладиться природой сполна.

Координаты: 43.7521, 6.3239



Невероятный цвет воды в каньоне / Фото Pando trip

Озеро Гаубе

Озеро Гаубе поражает бирюзовым цветом воды. Здесь невероятные пляжи, дополнены пейзажами заснеженных гор. На озере также есть большая скала для дайвинга.

Координаты: 42.8339, 0.1390



Озеро Гаубе славится невероятными видами / Фото Pxfuel

Скалы в Сиян-ла-Каскад

В муниципалитете Франции Сиян-ла-Каскад есть большая скала с голубым бассейном у подножья. Природа вокруг поражает пальмами и лианами, поэтому это идеальное место для отдыха.

Координаты: 43.5625, 6.1889



Скалы и прозрачная вода – прекрасное сочетание / Фото Lerelaisdela bresque

Каньоны Клю дьЭглен

Неподалеку шумной Ниццы расположены удивительные каньоны Франции. Клю дьЭглен в приморских Альпах – это чистая прозрачная вода, стекающая с гор, в окружении блестящих белых скал. Белые каньоны – как произведение искусства, которые создала сама природа.

Координаты: 43.8637, 6.9058



Каньоны с бирюзовой водой / Фото Maison du canyoning

Пон-дю-Гар

Сочетание природы и величественной архитектуры всегда завораживает. Если вы ищете интересное место для отдыха с такими видами, двигайтесь в Пон-дю-Гар. Это популярное среди местного населения место для плавания с многоуровневым римским акведуком. На скалах можно принимать солнечные ванны и есть место для дайвинга.

Координаты: 43.94668, 4.53305



Невероятное место с римским акведуком / Фото World history

Узнайте В Помпеи открыли древний ресторан быстрого питания: захватывающие фото

Водопад на реке Вис

Река Вис творит замечательные природные места, одно из которых раскинулось в муниципалитете Сен-Лоран-ле-Минье. Местные водопады захватывают дыхание, а река, которая течет над водохранилищем по скальных выступах, позволяет сполна насладиться этой красотой.

Координаты: 43.9247, 3.6624



Река над водопадом / Фото Wiki media