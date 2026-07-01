После получения документа Нина планирует отправиться в Нидерланды, где живут ее внуки, говорится в посте миграционной службы Винницкой области в фейсбуке.

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В своем почтенном возрасте женщина решается на столь далекое путешествие, чтобы провести время с родными, пообщаться с ними и увидеть страну, о которой раньше знала только из их рассказов.

Эта история лишь доказывает, что для осуществления мечтаний, новых впечатлений и встреч с друзьями возраст не является препятствием. Кроме того, современные документы открывают новые возможности для граждан независимо от того, сколько им лет.

В миграционной службе пожелали госпоже Нине счастливого пути, крепкого здоровья и ярких впечатлений от предстоящего путешествия.

Чем особенна столица Нидерландов?

Столица Нидерландов расположена на берегах реки Амстел. Именно отсюда и произошло название реки – Амстердам. Город известен не только уникальной архитектурой, но и более чем 1200 мостами. Здесь можно гулять целый день и постоянно находить для себя что-то интересное.

В Амстердаме туристам обязательно стоит посетить музей Ван Гога, а также заглянуть на плавучий цветочный рынок Блуменмаркт. Чтобы лучше всего прочувствовать город, рекомендуют взять напрокат велосипед или неспешно любоваться красотами вокруг во время круиза по каналам.