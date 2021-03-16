Відпочинок у Єгипті: як спробувати максимально розваг і не витратити при цьому всі гроші

Єгипет вважається одним із найбюджетніших варіантів закордонної подорожі для українців. І, якщо ви не хочете пролежати цілий відпочинок на пляжі чи біля басейну, то варто організувати собі активності.

Ірина Горнєва, яка вже понад пів року живе у Шарм-ель-Шейху та випробувала чи не всі місцеві активності, розповіла чим зайнятися в Єгипті і як заощадити при цьому.

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Верблюди

Під час відпочинку у Єгипті вам обов'язково хоча б десь запропонують спробувати покататися на верблюді. Існує думка, що садять на верблюда безкоштовно, а злізти можна лише за гроші.

Я за весь час проживання в Шарм-ель-Шейху з таким не стикалася ні разу. Дійсно, ви можете дати дітям, які вас кататимуть на верблюді, кілька доларів – це залежить від вашої щедрості та платоспроможності. Але вони будуть щиро вдячні й за цукерки, – поділилася Ірина.

Але мандрівниця радить для певності запитати чи треба буде платити перед тим, як видертися на тварину верхи.



Катання на верблюдах у Єгипті / Фото: Ірина Горнєва

Квадроцикли

Найбільшою популярністю серед туристів користуються прогулянки на квадроциклах, переважно у Ваді ель Кхурум, що в самому Шармі.

Об'єктивнана годину – 10 доларів з однієї особи (приблизно 280 гривень), якщо кататися вдвох на одному – 15 доларів (420 гривень).

Подбайте про те, щоб мати з собою арафатку. В іншому випадку – заплатите 2 долари (майже 60 гривень) за найдешевшу. Прикрите обличчя – це як вимога до техніки безпеки під час катання.



Сафарі у Єгипті / Фото: Ірина Горнєва

Розваги на воді

Покататися на банані коштує від 5 доларів (140 гривень) за одного. Також катання можна отримати у подарунок, коли замовляєте прогулянку на швидкісному катері.

Парашути (парасейлінг) обійдуться від 10 доларів з одного (280 гривень) та 15 доларів (420 гривень), якщо літаєте удвох.



Парасейлінг у Єгипті / Фото: Ірина Горнєва

Подорож до рифу на човні з прозорим дном або батискафі – варто обирати найдешевший варіант. Найдорожче вам запропонують до 35 доларів (980 гривень) за одного.

Човен з прозорим дном – трохи застарілий варіант, але картинка красивіша ніж в батискафі. Батискаф може більше сподобатися через особливості самого судна – воно сучасніше. Дітей віком до 5 років на човні з прозорим дном охочіше катають безкоштовно. На батискафі переважно просять сплатити за дітей старших 3 років.

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Заповідник Рас Мухамед

Однозначно варто відвідати заповідник. Автобусна подорож дешевша (від 20 доларів або 560 гривень) і цікавіша, ніж морська прогулянка (від 30 доларів або 850 гривень). Кажуть можна загадати бажання, кидаючи камінчики в озеро бажань на Рас Мухамеді.



Озеро бажань на Рас Мухамеді / Фото: ramzestour.com